17 October 2025 Build 20432157 Edited 17 October 2025 – 08:46:28 UTC by Wendy Share
This build has not been seen in a public branch.
Update notes via Steam Community

1、为号令之翼的御灵师经验上限增加了1000%的限制，防止玩家灵力超过泉水无法自动行动。NPC移动速度限制为最大提升1000%，并增加了最低移动时间为5秒的设定。即十倍灵力和十倍速度。

2、为寻途之翼的体力恢复速度设置了上限，现在上限为250%,即2.5倍体力恢复速度。取消了立即刷新下一轮寻宝的效果。

3、修复寻途之翼的效果会异常大量恢复寻宝体力的bug。

4、修复冥商系统可能刷新道具时出错的bug。

5、修复号令之翼的效果可能引起内存异常消耗的bug。

Changed depots in test_version branch

View more data in app history for build 20432157
Windows Depot 3861281
