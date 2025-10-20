『雀エボライブ』Steam版ついに配信開始！
新感覚エンタメ麻雀ゲーム『雀エボライブ』 が、 本日ついに Steam で配信開始 しました！
Steam版では、スマートフォンなどでプレイしているデータと連携してのプレイが可能です。
大型アップデート実施！
Steam版の配信開始と同時に、全プラットフォームでの大型アップデートを実施しました。
新機能「レンタルドール」や新ハプニングの追加で、よりエンタメ麻雀を気軽に楽しみやすくなりました。これから『雀エボライブ』をプレイする方も、すでにゲームを楽しんでいる方も、PCの大きな画面で迫力のプレイをお楽しみください。
新機能「レンタルドール」登場！
エンタメモードなど、スキルありの対局で
「そのドールを所持していなくても一時的にそのスキルを編成して対局ができる」
機能として「レンタルドール」機能を実装いたしました。
所持していないドールのスキルも一時的に 編成可能！
チュートリアルや「初心者チャレンジ」でレンタルドールを入手
チームに編成して対局すると、レンタル回数を1回消費
様々なスキルを試しながら、自分だけの戦略を楽しもう！
「初心者チャレンジ」で豪華報酬をゲット！
全プレイヤーが挑戦できる新コンテンツ、「初心者チャレンジ」 が登場！
エンタメモードをプレイ
レンタルドールを使って対局
ランクを上げてチャレンジ達成！
など、いくつかあるチャレンジをすべてクリアすると、 ★5ドールと交換できる 「★5ドール交換券」 を獲得することができます！
新ハプニングが3種追加！
さらに、対局を盛り上げる新ハプニングが登場！
リスキーバトル：上がった際の点数が2倍になる。立直棒や罰符、本場点数などは対象外
鳴かずのターン：鳴きが禁止になる
やくやくフィーバー：選ばれた3種の役の翻数が増加する
エンタメモードでランダムに発生する他、フレンドマッチなどで一部のハプニングを選んでプレイすることも可能です。