亲爱的侦探们大家好，炽澜号也是终于跟大家见面了。游戏在内测时，玩家对于数值反馈了一些问题，制作组在这里做出解释：

因为剧情树分支的设计逻辑，炽澜号采用了完全不同的数值计算方式：即，已经走过的路线，数值不会根据TIPS提示而二次增加。

例如，玩家在一周目结局天解锁了徐尹珍的故事线，那么当你重复游玩这条线时，你的数值不会因为Tips的显示而增加；

如果你回到了前面的章节，选择了其他关键选项点开始体验其他人物的故事线，那么从这里开始，你之前解锁的徐尹珍故事线的全部数值将会清除，并重新开始计算。

然后，如果你触发了某项数值减少的视频播片，那么数值会在已经清除的基础上再次扣除，这里用DEMO章节的剧情举例：

在DEMO章节的开始，假设你此时拥有5点好感度，在跟Kitty对话时，你在选择了A选项增加2点好感度，那么此时你的好感度是7；但如果你在这时选择了回跳剧情树回到了选项前，选择了B选项扣除2点好感度，那么此时你的数值就会是：

7（现有好感度）-2（A选项增加的）-2（B选项扣除的）=3

所以在游戏过程中，回跳剧情树时，出现数值双倍扣除的情况是正常计算现象，大家不要惊慌。

侦探的影游课题开发组一直致力于在影游的玩法上进行突破，真正实现‘电影+游戏’的概念，这次的动态数值计算方法，也是我们的课题之一，也会为后续作品，基于数值研发出更多有趣的玩法，做出尝试。