17 October 2025 Build 20430722 Edited 17 October 2025 – 08:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

客户端版本已更新至v2.21.0版本，关闭游戏后等待steam更新

增加投票功能，娱乐界面进入。可以对此次中秋绘画活动投票。具体规则看投票说明

奇遇界面进行归类排序，并且可以批量放弃同一类型奇遇

宝库界面进行归类排序

背包里丹药右键增加全部丢弃功能

