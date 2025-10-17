本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。

翅膀更新后，等待修复bug之后，会将【神兵系统】【冥商系统】【转生系统】【试炼系统】【翅膀系统】五个系统修复bug后，一起更新到正式版。

以下是本次更新内容：

版本 1.3.0T

1、新增翅膀系统

翅膀系统在御灵师1000级后开启。

目前装载了4个翅膀，翅膀可以佩戴，佩戴后会在主界面人物背后出现翅膀动画。

（1）4个翅膀拥有不同的效果，需达成不同的条件才能解锁。

（2）佩戴仅外观有差距，不会影响翅膀发挥效果。

具体内容请在翅膀中查看指引。

系统优化：

冥商系统优化：

3、翅膀升级道具价格降低为26888/个

4、翅膀升级道具会出现2个一起出售的情况，价格为48888/2个

5、孟婆汤会出现2个一起出售的情况，价格为48888/2个

6、仙葫药会出现1/3/5 个一起出售的情况，价格分别为1888/5288/7888

7、五鬼运财符会出现1/3个一起出售的情况。价格为1888/5288

8、破界之晶道具名称修改为王者之晶

试炼系统优化：

9、略微降低了试炼的难度

系统bug修复：

10、修复御灵师未满1000级时，转生面板点击后，点击其他英灵面板会提示“未1000级无法解锁”的bug

11、修复使用升仙令没有正确转化未328元宝的bug

12、修复部分玩家一次性获得超过922京御灵师经验UI面板会显示为负号的bug

13、修复转生成功界面中【升级属性】一项缺少“%”的bug

14、修复御灵师等级达十万级别时，所需升级经验会是负数可以无限升级的bug。

15、修复科技【鹤立鸡群】【硕果累累】文本描述有歧义的问题。

16、修复【喽喽】应为【喽啰】的文字错误

17、修复【爆伤】应为【暴伤】的文字错误

18、修复科技【意外收获】描述与其他同类科技不一致的的文字错误

测试版更新增加了玩家新功能，可能存在bug

若遇bug，请坐及宽心。

使用前请务必复制一份存档。

存档路径为（三种方法任选）：

（1）C盘搜索Skylight

（2）手动选择路径：C:\\Users\\Administrator\\AppData\\LocalLow\\SkyLight

（3）复制路径：%USERPROFILE%\\AppData\\LocalLow\\SkyLight\\MoNiShouYou

若出现bug导致存档出问题，可在主界面载入存档右下角使用【自动存档】追溯最近的存档。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：

一群:：173962599（已满）

二群：992123486（新开）

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。