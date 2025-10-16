イカスミポーションを Ver1.2 にアップデートしました。
以下の内容を修正しました。
────────────────────────────
・Steamオーバーレイによって一部の動画の動作が非常に重くなる現象がおこっていたため、Steamオーバーレイの機能を削除しました。
・リストやポーション制作場面など不必要な場所でバックログを開けないようにしました。
・一部誤りのあったグラフィックを正常にしました。
・その他、細かいバグや演出を修正しました。
────────────────────────────
重要なお知らせ
大変申し訳ございませんが、修正内容に記述した通り、Steamオーバーレイの機能を削除いたしました。
これによりスクリーンショットを撮りづらくなってしまうなど大変不便な仕様変更となってしまいましたが、
皆様からご報告いただいていた、動画が重くなる現象によるクラッシュ問題はおそらく解決したと思われます。
この度はご報告いただき誠にありがとうございます。
ゲームを正常にプレイできずご迷惑をおかけしてしまったことを深くお詫び申し上げます。
また、お手数ですが不具合発生してしまう可能性があるため、
以下の動作の実行を推奨いたします。
────────────────────────────
・Steamでイカスミポーションの「プロパティ」を開き、 「インストール済みファイル」という
項目にある「ゲームファイルの統合性を確認」をしてください。
・つづきからあそぶ場合は、タイトル画面の「そのた」から
最後に遊んだデータに近い進行度を選択肢してそこからあそんでください。
────────────────────────────
最後に
イカスミポーション 無料アップデート決定！！
今後、無料アップデートでお客さんやストーリーが追加されていきます。
ぜひこれからもイカスミポーションをよろしくお願いいたします！
Changed files in this update