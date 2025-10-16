 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Football Manager 26 Fellowship New World: Aeternum Battlefield™ 6 Open Beta Pax Dei
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
16 October 2025 Build 20422690 Edited 16 October 2025 – 18:09:06 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

  • Fixed leaderboards not showing.,

  • Added more data to leaderboards entry.,

  • Energy regen on body torso increased 15%,

  • Energy regen on limbs increased 12%,

  • Energy regen on headshot decreased 10%,

  • Adrenaline energy regen decreased 5%,

  • Energitine influence on Mobility and Core increased 5%,

  • Adjusted drop rate of some Proto-genes,

  • Some performance optimizations.,

  • Some collisions fixes.

Changed files in this update

Windows 64-bitEnglish Depot 2173261
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link