Fixed leaderboards not showing.,
Added more data to leaderboards entry.,
Energy regen on body torso increased 15%,
Energy regen on limbs increased 12%,
Energy regen on headshot decreased 10%,
Adrenaline energy regen decreased 5%,
Energitine influence on Mobility and Core increased 5%,
Adjusted drop rate of some Proto-genes,
Some performance optimizations.,
Some collisions fixes.
New update
Update notes via Steam Community
