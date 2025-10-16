[color=#FFA70F]Spooktober Event and Exchange Shop[/color]▶ Spookie Boo! Gain rewards upon completing missions
▶ Event Period: October 16, 2025 – November 27, 2025 23:59 (UTC)
▶ Missions resets daily
※ Accumulate login 60/120/180/240/300 minutes to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|60
|X3 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|2
|120
|X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|3
|180
|X7 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|4
|240
|X9 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
|5
|300
|X12 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
※ Record play time 15/30/60/90/120 minutes on any channel to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|15
|X3 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|2
|30
|X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|3
|60
|X9 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|4
|90
|X12 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
|5
|120
|x1 1-Day DESERT EAGLE AKIMBO HAZEWEB & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
※ Get 15/30/50/70/100 kills on any channel to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|15
|X3 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|2
|30
|X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|3
|50
|X7 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|4
|70
|X9 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
|5
|100
|X12 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
※ Get 10/20/30/40/50 assists on any channel to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|10
|X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|2
|20
|X10 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|3
|30
|X15 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|4
|40
|X20 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
|5
|50
|x1 1-Day M4A1 HAZEWEB & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
※ Get 5/15/30/40/50 headshots on any channel to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|5
|X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|2
|15
|X10 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|3
|30
|X15 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
|4
|40
|X20 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
|5
|50
|X25 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
[color=#FFA70F]Token Exchange Shop[/color]▶ Charge through the storm! Exchange tokens and receive weapon skins!
▶ Event Period: October 16, 2025 – November 27, 2025 23:59 (UTC)
|Exchange Item Name
|Period
|Token
|Qty
|Limit
|AK47M HAZEWEB
|Permanent
|1000
|1
|2
|M4A1 HAZEWEB
|Permanent
|1000
|1
|2
|DESERT EAGLE AKIMBO HAZEWEB
|Permanent
|1000
|1
|2
|BOWIE KNIFE HAZEWEB
|Permanent
|1000
|1
|2
|22' All Random Box
|Permanent
|100
|1
|5/Day
|21' All Random Box
|Permanent
|50
|1
|5/Day
|Main Weapon Crafting Production Parts (Silver)
|Permanent
|60
|1
|2/Week
|Main Weapon Crafting Production Parts (Bronze)
|Permanent
|45
|1
|2/Week
|Main Weapon Crafting Production Parts (Normal)
|Permanent
|15
|1
|2/Week
