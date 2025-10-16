 Skip to content
16 October 2025 Build 20415693 Edited 16 October 2025 – 08:46:04 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community


[color=#FFA70F]Spooktober Event and Exchange Shop[/color]

▶ Spookie Boo! Gain rewards upon completing missions
▶ Event Period: October 16, 2025 – November 27, 2025 23:59 (UTC)
▶ Missions resets daily

※ Accumulate login 60/120/180/240/300 minutes to gain rewards.

StepAchievementCompensation
160X3 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
2120X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
3180X7 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
4240X9 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
5300X12 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box


※ Record play time 15/30/60/90/120 minutes on any channel to gain rewards.

StepAchievementCompensation
115X3 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
230X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
360X9 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
490X12 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
5120x1 1-Day DESERT EAGLE AKIMBO HAZEWEB & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box


※ Get 15/30/50/70/100 kills on any channel to gain rewards.

StepAchievementCompensation
115X3 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
230X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
350X7 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
470X9 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
5100X12 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box


※ Get 10/20/30/40/50 assists on any channel to gain rewards.

StepAchievementCompensation
110X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
220X10 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
330X15 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
440X20 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
550x1 1-Day M4A1 HAZEWEB  & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box


※ Get 5/15/30/40/50 headshots on any channel to gain rewards.

StepAchievementCompensation
15X5 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
215X10 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
330X15 Spooky Token & HAPPY HALLOWEEN Random Box
440X20 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box
550X25 Spooky Token & X2 HAPPY HALLOWEEN Random Box


[color=#FFA70F]Token Exchange Shop[/color]

▶ Charge through the storm! Exchange tokens and receive weapon skins!
▶ Event Period: October 16, 2025 – November 27, 2025 23:59 (UTC)
Exchange Item NamePeriodTokenQtyLimit
AK47M HAZEWEBPermanent100012
M4A1 HAZEWEBPermanent100012
DESERT EAGLE AKIMBO HAZEWEBPermanent100012
BOWIE KNIFE HAZEWEBPermanent100012
22' All Random BoxPermanent10015/Day
21' All Random Box Permanent5015/Day
Main Weapon Crafting Production Parts (Silver)Permanent6012/Week
Main Weapon Crafting Production Parts (Bronze)Permanent4512/Week
Main Weapon Crafting Production Parts (Normal)Permanent1512/Week

