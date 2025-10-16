25.10.16 本周更新
增加女生版本的简易剧情编辑器
补充更多的兵种模组图标素材
增加 多个功能属性影响模组
编辑器 增加更多指令
AI聊天 可以记忆更多信息
寺庙治疗妃子疯癫BUG修复
收支表增加提示介绍相关开支
查看对方部队的时候会显示难度
新的维护费机制（后期才会，派钦差可以减少）
