16 October 2025 Build 20414869 Edited 16 October 2025 – 07:39:17 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

25.10.16 本周更新

增加女生版本的简易剧情编辑器

补充更多的兵种模组图标素材

增加 多个功能属性影响模组

编辑器 增加更多指令

AI聊天 可以记忆更多信息

寺庙治疗妃子疯癫BUG修复

收支表增加提示介绍相关开支

查看对方部队的时候会显示难度

新的维护费机制（后期才会，派钦差可以减少）

