BUG修复说明

1.修复了给角色镶嵌宝石时先镶嵌百分比属性后按照镶嵌顺序替换成固定属性后属性会丢失的问题,如遇到这个问题的角色请重新卸下宝石重新镶嵌就行

赐福调整说明

1.锋芒从原先的触发伤害调整为了物攻和增加造成的伤害

2.灵息从原来的魔攻改为了增加造成的伤害 并且增加了新的学习方式 学习速战速决也可以学习灵息

!!!!!!◆◆◆ 新SSS英雄 武装·千岛樱 登场 ◆◆◆!!!!!!

刀光剑影，皆为我的道。我会用手中的剑，为你开辟胜利之路。