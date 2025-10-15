Важная информация

Перенос прогресса существующих аккаунтов VK Play и Astrum Play в Steam невозможен. Чтобы начать играть в Steam, необходимо создать новый аккаунт, привязав его к учетной записи Astrum Play. Однако в некоторых случаях есть особенности. Подробности вы найдете в новости ниже.

Краткая инструкция для новых игроков

Если вы новый игрок, зайдите на страницу проекта в Steam и авторизуйтесь, чтобы скачать Warface. После авторизации игра станет доступна для запуска.

Чтобы авторизоваться:

нажмите на кнопку "Запустить" в лаунчере Steam;

создайте аккаунт или введите данные для входа в появившемся окне авторизации Astrum Play (это потребуется сделать только при первом входе).

Важно:

на данном этапе аккаунт игры в Steam привязывается к учетной записи Astrum Play — это необходимое условие для соблюдения безопасности аккаунта и получения доступа ко всем сервисам проекта;

авторизация необходима только при первом запуске игры;

используемая для регистрации почта также понадобится для входа на официальный сайт Warface и портал технической поддержки;

вы можете завести учетную запись Astrum Play или воспользоваться уже существующей, если она была создана не более 7 дней назад (подробнее об этом далее).

При этом необходимо учитывать, что:

вы не сможете привязать несколько учетных записей Steam к одной учетной записи Astrum Play;

вы не сможете привязать аккаунт Steam к учетной записи Astrum Play, если она уже используется для привязки к нашим сервисам.

Если заходите в Warface в Steam впервые

Нет аккаунта Astrum Play? Давайте создадим и привяжем к Steam!

Вам необходимо создать новую учетную запись в Astrum Play, нажав на кнопку "Создать аккаунт"

В появившемся окне необходимо ввести адрес электронной почты, к которому будет привязан ваш аккаунт Warface в Steam. Важно, чтобы эта почта не использовалась вами ранее для регистрации и игры в Warface.

На указанную почту поступит проверочный код, который необходимо ввести в поле ниже.

Далее нужно придумать пароль и подтвердить его. Запомните пароль! Он понадобится, если вы захотите посетить сайт игры или обратиться в техническую поддержку

После этого ваша учетная запись в Astrum Play создана, к ней привязан аккаунт Warface в Steam, и вы сможете запустить игру.

Уже есть аккаунт Astrum Play? Просто привяжем его к Steam!

Если у вас уже есть учетная запись Astrum Play, которая ранее не использовалась для регистрации в Warface или использовалась, но создана менее 7 дней назад, она подходит для привязки к аккаунту в Steam.

В появившемся окне введите адрес почты и нажмите "Продолжить"

Далее введите пароль и нажмите "Войти"

В результате к вашей учетной записи в Astrum Play будет привязан аккаунт Warface в Steam, и вы сможете запустить игру.

Аккаунт создан. Что дальше?

Теперь, имея аккаунт в Steam и привязанную к нему учетную запись Astrum Play, вы можете в любой момент входить в игру одним кликом.

Если же вам понадобится воспользоваться сервисами на сайте проекта или создать обращение в службу технической поддержки, используйте учетную запись Astrum Play для авторизации на наших ресурсах. Если вы забудете пароль от учетной записи — восстановить его всегда можно на этой странице.

Если ранее уже играли в Warface в Steam

Информация ниже касается игроков, которые до 2022 года уже играли в Warface в Steam. Последовательность действий в этом случае зависит от того, переносился ли такой аккаунт в VK Play или нет.

В 2022 году выполнялся перенос аккаунта в VK Play

В 2022 году у всех игроков была возможность перенести аккаунты из Steam в VK Play на специальной промостранице. Если вы воспользовались ею, то перенести тот же аккаунт обратно в Steam уже не получится, но вы можете продолжить играть в Игровом центре VK Play.

Если вы все же хотите начать игру в Steam, то нужно создать новый аккаунт, следуя инструкции выше.

В 2022 году не выполнялся перенос аккаунта в VK Play

Если вы ранее играли в Warface в Steam, но не перенесли этот аккаунт в VK Play, он будет доступен, а прогресс сохранится. Однако нужно выполнить несколько несложных действий.

При первом запуске игра предложит вам создать альтернативный способ входа в аккаунт, который ранее использовался для игры в Steam. Либо VK Play, либо Astrum Play — в зависимости от истории вашего аккаунта.

Если предложено использовать VK Play, то в открывшемся окне вам следует выбрать удобный способ входа (VK ID или почту Mail.ru) и подтвердить его. Можно использовать существующий, но можно создать и новый, если вам так будет удобнее. В таком случае обязательно запомните логин и пароль — они могут понадобиться в дальнейшем. Если предложено использовать Astrum Play, вам нужно просто создать новый аккаунт, используя любой адрес электронной почты, который еще не регистрировался в Warface. Для этого обратитесь к руководству, приведенному выше.

В обоих случаях, зайдя в игру в Steam после привязки учетной записи, вы увидите своего старого персонажа из Steam с сохраненным прогрессом.

Перенос выполнялся, но через службу поддержки

Некоторые игроки не успели перенести аккаунт на промостранице и позже обращались в службу поддержки VK Play с просьбой добавить к их Steam-аккаунту альтернативную точку входа VK ID. Теперь они могут использовать для входа в игру через Steam текущую учетную запись VK Play. Однако, пожалуйста, учитывайте, что от вида авторизации зависит доступный функционал, включая способы оплаты, а также доступ к некоторым сервисам.

Если вы предпочитаете этот вариант, пожалуйста, убедитесь, что вводите данные корректного аккаунта VK Play. Проверьте: у такого аккаунта, скорее всего, уже есть привязанная учетная запись Steam.

Обратите внимание

Привязка к Steam доступна в течение 7 дней после создания аккаунта

Как мы упоминали ранее, на официальном сайте игры Warface нельзя авторизоваться при помощи учетной записи Steam напрямую. Для этого нужно использовать учетную запись VK Play или Astrum Play, связанную с вашим аккаунтом в Steam.

Понимаем, что это может вызвать затруднения у новых игроков, если они захотят, например, воспользоваться бонусами для новичков или принять участие в промособытиях. Поэтому мы предусмотрели семидневный период, в течение которого новая учетная запись Astrum Play может быть связана с аккаунтом в Steam.

Иными словами: если вы зарегистрировались на промостранице Warface, сразу создали новую учетную запись в Astrum Play и начали участвовать в событии, чтобы забрать подарки, то у вас все еще есть возможность привязать игру к аккаунту в Steam, на котором ранее не играли в Warface. Но это нужно сделать в течение 7 дней после регистрации.

Сервисы на сайте игры и техническая поддержка

Чтобы воспользоваться сервисами, доступными на сайте игры, необходимо авторизоваться, используя учетную запись Astrum Play или VK Play, привязанную к вашему аккаунту в Steam. Вам будут доступны практически все сервисы, за исключением некоторых.

По техническим причинам игрокам в Steam ограничен доступ к сервисам, требующим привязку телефона: "Подарок другу" и "Экспресс-резерв". Также не получится воспользоваться локальными предложениями Сбер Спасибо, Ростелеком интернет и Дом.ру.

Если у вас возникли вопросы или проблемы при создании аккаунта, обратитесь в службу технической поддержки VK Play.

Столкнувшись с трудностями в игре, обращайтесь в службу поддержки Warface — мы сделаем все возможное, чтобы помочь!