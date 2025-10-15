本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。 以下是本次更新内容：

版本 1.2.9T

1、新增转生系统

系统描述：

御灵师1000级后开启转生系统。

可在【英灵】-【转生】中查看转生系统。

转生系统需满足一些条件。御灵师等级，英灵等级，一定数量的孟婆汤

转生后英灵属性保持不变，等级变为1级。

每次转生可以获得大量特殊属性，并且该英灵的升级所需御力-10%，升级属性+25%。

最大九转时，该英灵升级所需御力-90%，升级属性+225%.

现在英灵后期使用御力也能获得爆发性的战力增长了。

强化了后期的战力增长速度

2、英灵界面指引新增转生相关描述

3、优化升级，现在每次最大升级等级数量从100变为1000，中间有200，499，500，1000四个阈值。

Tips：等级不会开直接升满的功能，因为部分玩家电脑配置较弱，直接升满当一次性升级两三千级时会有卡死风险,只能多点几下了

现在英灵转生后升级更方便了。

4、新增选项- 自动破境，可在破境面板中启用。

启用后，英灵升级后若满级且破境石足够，会自动破境。

Tips：转生后最大等级不变，在达到原等级之前，不需重新破境;

5、强化了VIP效果，现在VIP每2级会提升1%的命中和暴击。

老存档只需要再提升一次VIP等级即可取回损失的命中和暴击两项特殊属性。

6、优化点卡系统的倒卖极致，现在手续费价格降低至3%。

模拟部分游戏的倒卖机制，玩家可以在初期资源不足的死后通过点卡系统倒卖获取少量收益。

Tips：

系统可接受的最高售价为115W/张点卡，价格越高，出售概率越低。

系统出售的最低点卡售价为90W。

按极限每张点卡可收入25W收益，扣除手续费后约22W。

7、修复点卡倒卖会到账两次的bug

优化冥商系统：

8、降低了冥商出售升仙令×2的价格，现在升仙令×2 的单价 要低于升仙令×1

9、降低了冥商出售的【冥君令】的价格，现在冥君令×10的价格要低于【冥君令】×5

10、降低了冥商出售的【试炼秘宝】的价格，现在为38.5W，约2个满级宝石/令牌就可以兑换1个自选

11、修复部分按钮点击缺失音效的问题。

测试版更新增加了玩家新功能，可能存在bug

若遇bug，请坐及宽心。

使用前请务必复制一份存档。

存档路径为（三种方法任选）：

（1）C盘搜索Skylight

（2）手动选择路径：C:\\Users\\Administrator\\AppData\\LocalLow\\SkyLight

（3）复制路径：%USERPROFILE%\\AppData\\LocalLow\\SkyLight\\MoNiShouYou

若出现bug导致存档出问题，可在主界面载入存档右下角使用【自动存档】追溯最近的存档。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：

一群:：173962599（已满）

二群：992123486（新开）

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。