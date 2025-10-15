 Skip to content
15 October 2025 Build 20398495 Edited 15 October 2025 – 12:33:07 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
以下の機能追加を行いました。
  • 怪我で出場停止中の生徒がいる場合のマスイベントを追加。


以下の機能修正を行いました。
  • チュートリアルで「振り逃げ」「カット打ち」が発動しないように修正。


以下の機能変更を行いました。
  • 特殊能力「対ストレート」が、有効牌（シャンテン数が進む牌）のみを引くように変更。
  • 怪我で出場停止中の生徒が、練習に参加したかのようなイベント結果にならないよう変更。
  • 怪我で出場停止中の生徒は、日数経過で体力を回復するように変更。


