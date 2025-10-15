- 怪我で出場停止中の生徒がいる場合のマスイベントを追加。
以下の機能修正を行いました。
- チュートリアルで「振り逃げ」「カット打ち」が発動しないように修正。
以下の機能変更を行いました。
- 特殊能力「対ストレート」が、有効牌（シャンテン数が進む牌）のみを引くように変更。
- 怪我で出場停止中の生徒が、練習に参加したかのようなイベント結果にならないよう変更。
- 怪我で出場停止中の生徒は、日数経過で体力を回復するように変更。
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update