BUG修复
1.修复了胧月千夜 血月造成2次伤害和专属4次不生效的BUG
2.修复了破元丹可能会不增加赐福点数的BUG如果已经吃过了洗一下点就行
重要更新
自动战斗出手顺序了添加了新的功能 可以自行进行选择开启/关闭必杀 以及攻击的目标或者防御
