 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Football Manager 26 New World: Aeternum Marvel Rivals Battlefield™ 6 Open Beta Call of Duty®
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
15 October 2025 Build 20398447 Edited 15 October 2025 – 08:09:17 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

BUG修复

1.修复了胧月千夜 血月造成2次伤害和专属4次不生效的BUG

2.修复了破元丹可能会不增加赐福点数的BUG如果已经吃过了洗一下点就行

重要更新

自动战斗出手顺序了添加了新的功能 可以自行进行选择开启/关闭必杀 以及攻击的目标或者防御

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 3947301
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link