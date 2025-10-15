Refined FX, game feel, and animation for boost and air boost.
Fixed animation trigger bug when spamming rolls.
Added wall colliders in Anchovy Alley plus new strobe and scan-line shaders for that level.
ブーストおよびエアブーストのFX、操作感、アニメーションを調整しました。
ロール連打時のアニメーショントリガー不具合を修正。
「アンチョビ・アレー」に壁コライダーを追加し、ストロボとスキャンラインのシェーダーを導入しました。
Улучшены эффекты, ощущения управления и анимации при бусте и воздушном бусте.
Исправлена ошибка срабатывания анимации при частом перекате.
В Anchovy Alley добавлены коллайдеры стен и новые шейдеры — строб и скан-линия.
Changed files in this update