15 October 2025 Build 20395442
Update notes via Steam Community

  • Refined FX, game feel, and animation for boost and air boost.

  • Fixed animation trigger bug when spamming rolls.

  • Added wall colliders in Anchovy Alley plus new strobe and scan-line shaders for that level.

  • ブーストおよびエアブーストのFX、操作感、アニメーションを調整しました。

  • ロール連打時のアニメーショントリガー不具合を修正。

  • 「アンチョビ・アレー」に壁コライダーを追加し、ストロボとスキャンラインのシェーダーを導入しました。

  • Улучшены эффекты, ощущения управления и анимации при бусте и воздушном бусте.

  • Исправлена ошибка срабатывания анимации при частом перекате.

  • В Anchovy Alley добавлены коллайдеры стен и новые шейдеры — строб и скан-линия.

Changed files in this update

Windows English Depot 3305771
