14 October 2025 Build 20388589 Edited 14 October 2025 – 17:09:33 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

欢迎下载体验本游戏。目前游戏不是最终完成版，游戏近几个月内没有发售计划，会不断更新，主要更新方向是事件，AI指挥能力和自定义剧情编辑能力。目前地图和UI表现力还有欠缺，可能会重置地图和UI。

对游戏有任何修改意见欢迎留言，或加入qq群或联系blibli，任何可行的机制玩法都可以尝试实现。

Changed files in this update

Depot 4067741
