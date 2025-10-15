 Skip to content
15 October 2025 Build 20387965
Update notes via Steam Community

C：

清兰：子弹数量 10--12

Seiran: Bullet count increased from 10 → 12

B：

美铃：冲拳间隔微调

Meirin: Slight adjustment to Punch interval

响子：弹符触发机制微调，绿点 2--4

Kyouko: [Powerful Repeater] Minor adjustment to trigger mechanics; faith 2 → 4

影狼：价格 18--17

Kagerou: Cost reduced from 18 → 17

伞：吓人射程 2.25--2.50

Kogasa: Scare ability range increased from 2.25 → 2.50

A：

秦心：烟花符加攻击速度和移动速度 5%--10%

Kokoro: Fireworks Spell attack speed & movement speed bonus increased from 5% → 10%

小町：学会了摸鱼

Komachi: Has now mastered the art of slacking off

骚灵：标签修正，现在合体状态属于“A卡”，分家状态属于“B卡”

Prismriver Sisters: Tag correction — Fusion form is now classified as A-rank card, while Separated form is classified as B-rank card

S：

四季：镜像不再会对四季使用，CD 11.0s-13.5s

Shiki: Mirror images will no longer target Shiki herself; cooldown adjusted 11.0s → 13.5s

紫：血量 57--62

Yukari: HP increased from 57 → 62

辉夜：年糕兔攻击 CD 3.9s--3.7s

Kaguya: Mochi Rabbit attack cooldown reduced from 3.9s → 3.7s

自机：

Hero:

早苗：E MP 18/18/18/18 - 20/20/20/20

Sanae: E skill MP cost increased from 18/18/18/18 → 20/20/20/20

永琳： Q 减速 28% - 55%

Eirin: Q slow effect increased from 28% → 55%

Changed files in this update

Windows 东方大战争 ~ Touhou Epic War
