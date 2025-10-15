C：
清兰：子弹数量 10--12
Seiran: Bullet count increased from 10 → 12
B：
美铃：冲拳间隔微调
Meirin: Slight adjustment to Punch interval
响子：弹符触发机制微调，绿点 2--4
Kyouko: [Powerful Repeater] Minor adjustment to trigger mechanics; faith 2 → 4
影狼：价格 18--17
Kagerou: Cost reduced from 18 → 17
伞：吓人射程 2.25--2.50
Kogasa: Scare ability range increased from 2.25 → 2.50
A：
秦心：烟花符加攻击速度和移动速度 5%--10%
Kokoro: Fireworks Spell attack speed & movement speed bonus increased from 5% → 10%
小町：学会了摸鱼
Komachi: Has now mastered the art of slacking off
骚灵：标签修正，现在合体状态属于“A卡”，分家状态属于“B卡”
Prismriver Sisters: Tag correction — Fusion form is now classified as A-rank card, while Separated form is classified as B-rank card
S：
四季：镜像不再会对四季使用，CD 11.0s-13.5s
Shiki: Mirror images will no longer target Shiki herself; cooldown adjusted 11.0s → 13.5s
紫：血量 57--62
Yukari: HP increased from 57 → 62
辉夜：年糕兔攻击 CD 3.9s--3.7s
Kaguya: Mochi Rabbit attack cooldown reduced from 3.9s → 3.7s
自机：
Hero:
早苗：E MP 18/18/18/18 - 20/20/20/20
Sanae: E skill MP cost increased from 18/18/18/18 → 20/20/20/20
永琳： Q 减速 28% - 55%
Eirin: Q slow effect increased from 28% → 55%
Changed files in this update