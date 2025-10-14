本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。 以下是本次更新内容：

版本 1.2.8T

1、新增冥商交易功能

(1)御灵师1000级时开启冥商交易。

(2)在冥商处使用元宝购买各类独有道具，或将多余的道具回收为元宝。

(3)当玩家元宝不足时，可以锁定冥商出售的道具，冥商出售的道具刷新时将不会被替换。

具体冥商刷新规则较复杂，可在冥商界面点击【指引】按钮查看详细规则。

新增大量冥商独有道具：

2、【号令之旗】 可在阵营活动中指挥电脑玩家进攻方向

3、【仙葫药】使用后可在寻宝活动中恢复10点体力

4、【灵根药】寻宝活动体力上限永久提高1点

5、【五鬼运财符】使用后可刷新抽奖奖池

6、【人方药】【地方药】【天方药】使用后可使试炼永久属性

7、【冥君令】使用后可使冥商交易即刻刷新收购任务

8、【藏宝图】使用后使寻宝系统全部道具掉落率永久提升0.1%

9、【孟婆汤】可使已转职的英灵重新转职或进行转生（转生系统未实装）

10、【释迦果】【蟠桃】【东海仙枣】【灵山菩提】【南海仙荔】使用后可永久提高1%的特殊属性

11、新增道具- 【宝石之晶】、【通神之晶】、【五彩之晶】、【破解之晶】，可用于升级翅膀（翅膀系统暂未实装）

新增功能：

12、新增功能-立即刷新抽奖伦次

现在冥商交易中购买【五鬼运财符】后，可在抽奖界面左侧点击【运财】按钮，即可刷新抽奖伦茨。

13、新增功能-阵营指挥

重做了部分阵营框架，现在冥商交易中购买【号令之旗】后，可在阵营活动中指挥电脑攻击目的，电脑玩家会在没有战斗时候前往玩家指挥的地点。

14、新增功能-重新转职

现在在【英灵】-【转职】界面，可点击右下角重新转职，消耗【孟婆汤】可使英灵重新转职。重新转职不会保留原已强化的转职效果。

修复优化：

15、升仙令现在使用效果调整为为可转化为328元宝。

16、修复玩家使用修改器给自己添加超过21亿的元宝后，再阵营活动中补充灵力会报错的bug。

17、修复定向刷新功能标题为批量熔炼的多语言文本错误

18、给背包整理功能增加了提示，当背包装备超过3000件时，点击整理按钮会提示玩家熔炼装备。

19、完善试炼活动，为试炼配置了单独的战场背景图

优化电脑玩家在竞技场中的战力显示：

21、给电脑NPC单独增加了战力计算方式，因电脑NPC被限制了特殊属性上限（如连击、反击、闪避、暴击等都有上限）

其与玩家相同战力时,因其基础属性极高，实际上要比玩家强的多

导致部分新手玩家玩家在初期发育较慢，战力与电脑持平时，会打不过电脑。

优化后电脑实际战斗强度不会变化，竞技场、悬赏、世界Boss、阵营活动等所有一切都不会改变

仅在竞技场战力显示上更接近电脑属性实际战力。为新手玩家在竞技场中提供一个更准确的战力参考。

通过优化电脑NPC战力显示的方式，让玩家在挑战NPC时提供一个更准确的战力参考。

22、考虑到部分玩家确实打不过电脑的情况

降低了电脑在新游戏初期30小时以内的成长速度

从15%的成长速度降低至5%，降低66%

现在新手在初期可以更容易打赢电脑玩家了。

在游戏超过30小时后，电脑NPC的成长速度会逐渐恢复至原成长速度，

测试版更新增加了玩家新功能，可能存在bug

若遇bug，请坐及宽心。

使用前请务必复制一份存档。

存档路径为（三种方法任选）：

（1）C盘搜索Skylight

（2）手动选择路径：C:\\Users\\Administrator\\AppData\\LocalLow\\SkyLight

（3）复制路径：%USERPROFILE%\\AppData\\LocalLow\\SkyLight\\MoNiShouYou

若出现bug导致存档出问题，可在主界面载入存档右下角使用【自动存档】追溯最近的存档。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：

一群:：173962599（已满）

二群：992123486（新开）

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。