14 October 2025 Build 20380880
Update notes via Steam Community

Fixed issue causing GPU bottleneck on launch

Improved performance in larger levels

Improved tutorial experience

Fixed bug causing player to be soft locked when dying in certain levels

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 3375631
