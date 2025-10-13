CHANGELOG v0.7.0.5
- NEW: General optimization improvements
- NEW: Maximum number of cars per race increased to 20 (previously 15)
- NEW: AI improvements — reduced performance gap with player on straights
- NEW: New Force Feedback V4 system
- NEW: Asphalt shader and texture improvements
- NEW: Terrain shader and texture improvements
- NEW: New tire model for all cars
- NEW: Circuit selection menu redesigned
- NEW: Driver textures improved
- NEW: Road surfaces collision system redesigned
- FIXED: Improved sense of speed
- FIXED: Collision bug in Rafaela
- FIXED: Collision bug in Toay
Changed files in this update