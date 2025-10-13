 Skip to content
13 October 2025 Build 20375837 Edited 13 October 2025 – 22:09:06 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

CHANGELOG v0.7.0.5

- NEW: General optimization improvements

- NEW: Maximum number of cars per race increased to 20 (previously 15)

- NEW: AI improvements — reduced performance gap with player on straights

- NEW: New Force Feedback V4 system

- NEW: Asphalt shader and texture improvements

- NEW: Terrain shader and texture improvements

- NEW: New tire model for all cars

- NEW: Circuit selection menu redesigned

- NEW: Driver textures improved

- NEW: Road surfaces collision system redesigned

- FIXED: Improved sense of speed

- FIXED: Collision bug in Rafaela

- FIXED: Collision bug in Toay

