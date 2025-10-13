修复错误

设置页面“视频”选项卡的窗口状态异常（具体为：全屏化和窗口化似乎都对应无边框全屏，无边框对应窗口化）的错误

设置页面“视频”选项卡的设置无法持久化（下次启动仍然是很小的窗口）的错误

第二张地图（即打完第一张地图头目后的新地图）的事件只能向右拉到屏幕最左侧，无法拉到屏幕中央导致左上角事件点不上的错误

显示

新增预测牌种番数的功能