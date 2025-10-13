 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 New World: Aeternum Football Manager 26 Battlefield™ 6 Open Beta Call of Duty® Marvel Rivals
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
13 October 2025 Build 20370229 Edited 13 October 2025 – 15:09:26 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

修复错误

设置页面“视频”选项卡的窗口状态异常（具体为：全屏化和窗口化似乎都对应无边框全屏，无边框对应窗口化）的错误

设置页面“视频”选项卡的设置无法持久化（下次启动仍然是很小的窗口）的错误

第二张地图（即打完第一张地图头目后的新地图）的事件只能向右拉到屏幕最左侧，无法拉到屏幕中央导致左上角事件点不上的错误

显示

新增预测牌种番数的功能

Changed files in this update

Depot 3810231
  • Loading history…
Depot 3810232
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link