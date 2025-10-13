~绯红编年史 V1.0.2.1 更新说明~
更改了【人类集会所】上层boss机关门的逻辑，现在只需击败boss便可前往下层。
在【炼金术士之塔】中，增加了蕾米莉亚的提示。
修复了【苍蓝与灿金】中，【幻梦无暇】下仍然会触发不必要的剧情对话的问题。
修复了【永冻天宫】中，某张图可以走出地图的问题。
修复了【永冻天宫】中，某个血瓶重叠的问题。
补上了一些缺失的技能图标。
增加了一些宝箱的提示。
