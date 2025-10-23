Ver.8.5「愛は光と共に」（10月23日～12月31日）へようこそ！

更新内容

★ 星屑タイプS級キャラ——「ハーイ♥愛の妖精さん」

「ハーイ♥愛の妖精さん」は星屑タイプの氷キャラで、小さな使者を導き、愛の花を放って敵に絢爛な攻撃を仕掛ける。必殺技で花を狙うことで、戦場を覆う永遠の花園を展開し、自身の攻撃と連携させることも可能。

アストラルバースト中、エリシアは周囲に愛の領域を展開し、チームを強化させる。愛の領域が上限まで強化されるか、チャージした必殺技で最大数の矢を放つことで、光を集中させ、フィールド上の敵に必殺連携技を放つことができる。

※新キャラとおすすめ装備は以下の方法で入手できます。

1）キャラ補給「夢で育む愛」開催！90回以内に必ずピックアップ対象のS級キャラカード「ハーイ♥愛の妖精さん」を入手できます。また、今回のキャラ補給では初回十連が無料です。

2）武装補給が期間限定で開放。「ハーイ♥愛の妖精さん」のおすすめ装備：弓「最愛の言葉」と聖痕セット「花香る安寧」が排出率アップとなります。

3）ログインイベント「アイコトバ」開催。累計7日間ログインすることで「花香る安寧」聖痕選択箱×1、「鋒刃の戯れ」聖痕選択箱×1、水晶×120などがもらえます。聖痕選択箱は使用後、キャラのおすすめ聖痕のうちの1つを入手できます。

4）聖痕セット「花香る安寧」が製造システムに追加され、根源のプリズム×2+エーテルの燃素×600を使用することで聖痕を1つ作れます。

★ 「死生の律者」の新おすすめ装備——神之鍵「浄海の蕊」＆「鋒刃の戯れ」セット

「死生の律者」のおすすめ神の鍵「浄海の蕊」、超限神の鍵「浄海の蕊・相生」が追加されます。「死生の律者」が装備することで、リングタイプ「世界の星」が有効化状態になり、武器スキルが変化します。

※おすすめ装備は以下の方法で入手できます。

1）武装補給が期間限定で開催！「死生の律者」おすすめ装備、神の鍵「浄海の蕊」と聖痕セット「鋒刃の戯れ」が排出率アップ！

2）ログインイベントに参加することで、「鋒刃の戯れ」聖痕選択箱×1がもらえます。聖痕選択箱は、使用後に「死生の律者」のおすすめ聖痕のうちの1つを入手できます。

3）聖痕セット「鋒刃の戯れ」が製造システムに追加され、根源のプリズム×2+エーテルの燃素×600を使用することで聖痕を1つ作れます。

★ イベント——「綺夢の秘宝」

夢の中へと手を伸ばし、特別な贈り物を掴み取ろう！

イベント「綺夢の秘宝」間もなく開催！任務達成で交換用アイテム「星空の願い」を集めて、「特別な想い」選択箱、プリズム聖痕強化チケット、三分結晶などの報酬と交換可能！

★ メインストーリー第二部第10章——「信仰の光が導く再会」

どれほど長い闇を経れば、一筋の光に触れられるのだろう。

新メインストーリー「信仰の光が導く再会」間もなく追加！メインストーリーをプレイすることで水晶、夢追いの拓本、根源のプリズムなどの報酬が獲得できます。

★ テーマイベント——「集結！青春と夢の彼方へ」

素敵な学園生活がいよいよ開幕！ただ、想像とちょっと違うかも？……大丈夫、愛の神使はみんなをがっかりさせたりしない！

テーマイベント「集結！青春と夢の彼方へ」間もなく開催！アシスタントと共に敵の攻撃を避けながら、武器や能力をレベルアップさせ、最後の試練にチャレンジしましょう！イベントに参加すると、戦乙女・重槌の新衣装「知恵の大魔王」、水晶、愛の学園勲章、根源のプリズムなどの報酬を獲得できます。

★ バージョンイベント——「不思議の国のエリシア」

期待に胸を膨らませ、荷物をまとめ、夢の世界への不思議な冒険に出発しよう！

イベント「不思議の国のエリシア」間もなく開催！エリシアブロックを操作して謎を解き、小さな使者とハートを駆使してギミックを突破し、ゴールを目指しましょう。イベントに参加すると、水晶、太古の意志、根源のプリズムなどの報酬を獲得できます。

★ バージョンイベント——「ワクワクゲームセンター」

「ポテトに、コーラに……全部そろった？じゃあ、さっそくゲームセンターに行こう」

イベント「ワクワクゲームセンター」間もなく開催！友達と一緒にパズルゲームで勝負しよう！イベント参加で「愉快な旅」衣装選択箱、水晶、根源のプリズム、三分結晶、ワクワク達人勲章などの報酬をゲット！

★ ログインイベント「アイコトバ」＆「ギフトカーニバル」＆「秘めし鼓動」

Ver.8.5アップデート後～12月31日4:00期間中、累計8日間ログインすることで、「花香る安寧」聖痕選択箱×1、「鋒刃の戯れ」聖痕選択箱×1、水晶×120などの報酬がもらえます。

10月27日12:00～11月21日12:00期間中、ログインすることで、Ver.8.5のカーニバルキャラ補給に使える、カーニバル補給十連チケット（キャラ）を合計2枚獲得できます。

11月2日4:00～12月31日4:00の期間中、累計7日間ログインすると、「輝ける旅へ」キャラ選択箱×1、「照らされる真実」補給選択箱×3を入手できます。「輝ける旅へ」キャラ選択箱を使用すると、真理の律者のキャラカード/真我・人の律者キャラカード×1、進化の印（真理の律者）/進化の印（真我・人の律者）×5、太古の意志×600の中から1つを選んで獲得できます。「照らされる真実」補給選択箱を使用すると、キャラ補給チケット×5、武装補給チケット×5、水晶×1200の中から1つを選んで獲得できます。

★ 期間限定イベント——「愛の贈り物」

11月6日10:00～12月4日11:59の期間中、「心の軌跡」画面内の任務をクリアすることで、抽選券を入手し、抽選イベントに参加できます。抽選イベント参加でエリシアのフィギュア、オリジナルワイヤレスイヤホン、精鋭標章解放券、水晶など豪華報酬がもらえるかもしれません！

★ スペシャルイベント——「カーニバル累計消費イベント」

Ver.8.5アップデート後～12月5日12:00期間中、「カーニバル累計消費イベント」開催！累計3万水晶を消費することで（帰艦支援を除く）、「瞞天嬉遊・旭影」の新衣装「雲間を駆ける青波」を入手できます！水晶を使用すると交換用アイテム「カーニバルコイン」がもらえ、ショップ内にて「享楽の狂宴・誘影」のキャラカード×1、進化の印（享楽の狂宴・誘影）×6、進化の印（スペースアンカー・曙光）×6などと交換できます。

★ 新装備

新武器：弓「最愛の言葉」、超限武器「最愛の言葉・祝福」、大鎌「浄海の蕊」、超限武器「浄海の蕊・相生」。

新聖痕：「花香る安寧」聖痕セット、「鋒刃の戯れ」聖痕セット。

修復と改善

☆☆☆☆☆キャラ☆☆☆☆☆

※以下の数値は全てLv.Max時の数値となります。

◆反逆の魔龍・降臨！

・スキル『悪龍の信条』の説明テキストを調整しました。

調整前：「アストラルバースト状態終了時」

調整後：「アストラルバースト状態終了後」

本調整は記述修正のみであり、実際の効果に影響はありません。

◆次元武装・ケイオス

・リングスキル「天弓星・帰航する鳩」に以下の効果を追加しました。

自身がリーダーでない場合、期間中、次元武装・ケイオスが初めてQTEを発動した時、灼光は全回復し、次の必殺技は凝雷となる。貫日/開霽または凝雷が初めて敵に命中した際、自身のEPを140/128回復する。

・一部の特殊状況において、スキル「剛勇」発動時にアストラルリングEPの回復値に異常が発生する不具合を修復しました。

・一部の特殊状況において、戦乙女画面の鑑賞モード内の遊鋒のモデル表示に異常が発生する不具合を修復しました。

◆千面役者「友情出演！」

・一部の場合において、第二部のマップ内でキャラが攻撃を受けた際にモーションの表示に異常が発生する不具合を修復しました。

◆享楽の狂宴・誘影

・一部の特殊状況において、運命の輪有効時、アストラルバースト状態中に影の従者の支援攻撃を押しても発動できない不具合を修復しました。

◆戦乙女・重槌

・初期衣装の眉毛の色の表示異常を修復しました。

◆真我・人の律者

・一部の場合において、リザルト画面中ボイスが重複再生される不具合を修復しました。

◆ピンクの妖精さん♪

・一部の場合において、武器「無瑕の眷想」または「無瑕の眷想・冊授」装備時、特定の敵から投げ技を受けた際にエラーが発生する不具合を修復しました。

◆聖女祈祷

・一部の場合において、戦乙女画面内で衣装「冬のお姫様」のモデル表示に異常が発生する不具合を修復しました。

◆その他

・戦乙女システム内のキャラ特徴に【召喚物】のタグを追加しました。

・一部の場合において、特定の戦乙女の瞳ハイライトにレンダリング異常が発生する不具合を修復しました。

☆☆☆☆☆武器☆☆☆☆☆

◆灼天の龍威＆灼天の龍威・超！

・武器スキルの説明テキストを調整しました。

調整前：【強化武器スキル】

調整後：【龍爪の狂撃】

本調整は記述修正のみであり、実際の効果に影響はありません。

・武器のエフェクトを調整しました。

☆☆☆☆☆聖痕☆☆☆☆☆

◆「霧の中の影」セット

・一部の場合において、聖痕の推奨キャラが表示されない不具合を修復しました。

☆☆☆☆☆コネクター☆☆☆☆☆

◆晨雪

チャージスキル「輝裂の反響」のスキル説明を調整しました。

「天衍の杯有効時：アストラルバースト状態中、キャラが必殺技を放つと、アストラルリングEPを10回復する。クールタイム12秒、キャラ毎に別々でカウントされ、チームで最大3回まで発動可能」。

本調整は記述修正のみであり、実際の効果に影響はありません。

☆☆☆☆☆コンテンツ☆☆☆☆☆

◆メインストーリー第二部

・新たにマップ「豊土」を追加しました。

・一部の場合において、第二部メインストーリー幕間「星々は今も輝き続ける」の任務「『最初のセクター』の入口を目指して」内で、次元武装・ケイオスのアストラルバーストが正常に発動できない不具合を修復しました。

◆超弦空間

・新たに「融和-高難易度エリア」のクエストを追加しました。主な敵は「隕星-パロス」となります。

・新たに「統率-高難易度エリア」のクエストを追加しました。主な敵は「フカ」となります。

・新たに「氷強化-高難易度エリア」のクエストを追加しました。主な敵は「隕星-ナイル」となります。

・新たに「融和-高難易度エリア」のクエストを追加しました。主な敵は「飛魚：巡回の集団」となります。

・一部の特殊状況において、「量子-高難易度エリア」（主な敵は「ヴァラーハ」）で「反逆の魔龍・降臨！」を使用している際、キャラが画面外に移動する不具合を修復しました。

・一部の場合において、「雷劫-高難易度エリア」内の強敵「玉騎士・月痕」が出場演出の間に攻撃を受ける不具合を修復しました。

◆記憶戦場

・強敵「隕星-パロス」に難易度SSSを追加しました。

・難易度SSの強敵「仮面の愚者」サンポの被ダメージ時のSEの再生頻度を調整しました。

・一部の特殊状況において、難易度SSSの強敵「戒めの残光」が段階チェンジを行った後、モデルに異常が発生し、その場で残り続ける不具合を修復しました。

・一部の場合において、フレームレートが低い時、難易度SSSの強敵「リトスト・燼夜の亡骸」が段階チェンジを行う際、ゲームがフリーズする不具合を修復しました。

◆古の楽園

・武器「浄海の蕊」、「浄海の蕊・相生」を装備している際の「死生の律者」に【特殊調整】と【専用刻印】を追加しました。

・「双生の彼岸花」の特殊調整：会心率+30%、全ダメージ+70%を追加しました。

・一部の場合において、死生の律者の専用刻印【「凋零」の祝福】による、分岐攻撃と分岐連携の1撃毎の追加ダメージが誤って発動する不具合を修復しました。

・死生の律者の「特殊調整-パッシブスキル」に以下の効果を追加しました。

神の鍵「浄海の蕊」またはその超限武器「浄海の蕊・相生」を装備していない場合、【塑霊形態】が永続し。神の鍵を装備している場合、【結命形態】が永続する。結命形態中、分岐攻撃と分岐連携は1段毎に追加で攻撃力の1060%分の物理ダメージを与える。

・「双生の彼岸花」の専用刻印のステータスを調整しました。

☆☆☆☆☆作戦標章☆☆☆☆☆

・作戦工房に「Ver.8.5戦備物資」と以下のアイテムが追加されました（上級/精鋭標章のアンロックが必要）。

【キャラカード/進化の印】「享楽の狂宴・誘影のキャラカード/進化の印（享楽の狂宴・誘影）」、「進化の印（享楽の狂宴・誘影）」

【武器】「夜宴ノ薔薇」

・「ストック工房」に以下のアイテムが追加されました。

【キャラカード/進化の印】「真理の律者のキャラカード/進化の印（真理の律者）」、「進化の印（真理の律者）」

【武器】「昇恒の鍵」、「踊子の流光」

【聖痕】「名は真理」セット、「異国のランプ」セット

・標章のランクを「精鋭標章」にアップさせると、限定アイコンフレーム「愛を運ぶ矢大綬」を獲得できます。

・「上級標章」と「精鋭標章」の作戦報酬であるキャラの欠片を「享楽の狂宴・誘影」のキャラの欠片に更新しました。

・標章のランクを「上級標章」または「精鋭標章」へとアップさせると、「標章バトルスーツ箱-Ver.8.5」がもらえます。使用すると、「オレンジ100%」、「永夜の夢」、「メモリアルエンブレム」、「真砂とさざ波」、星石×8000の中から1つ選んで獲得できます。

☆☆☆☆☆帰艦支援☆☆☆☆☆

・キャラ支援で獲得可能なキャラを更新しました。

ピックアップ対象：S級キャラ「破棄の孤光・追影」、A級キャラ「戦乙女・重槌」。

その他のキャラ：A級キャラ「原罪の狩人」、A級キャラ「銀狼の黎明」、A級キャラ「戦乙女・凱旋」。

・装備支援で獲得可能な装備を更新しました。

☆4武器：クロスボウ「長夜の鋒焔」

☆4聖痕：「煌めく灯」聖痕セット

☆☆☆☆☆ショップ☆☆☆☆☆

◆置換空間

・武器「スターブレード 白色矮星」、武器「往昔の幻夢」、聖痕「天命の教官」、聖痕「守りの猫神」を追加しました。

◆補給ショップ

・「進化の印（真我・人の律者）」を「進化の印（スペースアンカー・曙光）」に変更しました。

◆戦場ショップ

・「新生の銀翼」のキャラカード/キャラの欠片、「天元のパラディン」のキャラカード/霊魂、「繚乱のスタースピーナ」のキャラカード/キャラの欠片を追加しました。

・「不滅のスターアンカー」のキャラカード/キャラの欠片、「雷の律者」のキャラカード/霊魂、「輝騎士・月魄」のキャラカード/キャラの欠片、「雲墨丹心」のキャラカード/霊魂、「玉騎士・月痕」のキャラカード/キャラの欠片の購入に必要な交換用アイテムを「太古の意志」に変更しました。

☆☆☆☆☆システム☆☆☆☆

◆装備製造

・「装備製造」で、G4聖痕「李素裳・神州憶剣」、プリズム聖痕「花香る安寧」、プリズム聖痕セット「鋒刃の戯れ」、超限武器「最愛の言葉・祝福」、超限武器「浄海の蕊・相生」を直接製造できるようになりました。

◆基地補給

・新たに入手可能なS級キャラカードを追加しました。

対象キャラ：螺旋・愚戯の匣、真我・人の律者、玉騎士・月痕、真理の律者、終焉の律者、羽夢のクローソー。

◆艦橋リアクション

・艦橋に「ハーイ♥愛の妖精さん」が設定された時のリアクションとボイスを追加しました。

◆実績システム

・新たに「ハーイ♥愛の妖精さん」関連の実績を追加しました。

◆学寮

・学寮名簿に「ハーイ♥愛の妖精さん」が登録されました。更に「ハーイ♥愛の妖精さん」の学寮会話とボイスも追加されました。

◆その他

・新たに「シェアと招待」内の常設招待イベントの報酬をリセットしました。

・累計ログイン2700日の報酬を追加しました。

・PCデバイスの画質設定に垂直同期の項目を追加しました。

・一部の特殊状況において、メインストーリー第六章クエスト6-3「Act.1 バビロンの塔」内、フィールド外に落とされる不具合を修復しました。

・一部の場合において、メインストーリー第六章クエスト6-5「Act.2 地下の囚人」内、敵「培養槽の中の少女」がフィールド外に移動する不具合を修復しました。

・一部の場合において、メインストーリー第11章クエスト11-1「Act.1 多世界の海」のリザルト画面で、ブラックスクリーンが発生する不具合を修復しました。

・一部の場合において、特定のシーンにおける水面のレンダリング異常を修復しました。