13 October 2025 Build 20363165 Edited 13 October 2025 – 04:09:15 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Changes


  • Different sprites for bosses
  • Adjusted click behavior in menus
  • Minor text improvements
  • Added headers to sandbox views (Attack and Ability)
  • Tweaked enemy movement and cooldowns
  • Adjusted spawn behavior for mobs
  • Increased crowd control range (Crusher)
  • Added end screen for training mode
  • Changed the number of enemies
  • Healing levels will no longer be skipped
  • Added explosion effect
  • Added rarity tiers to upgrades
  • Added extra projectile bounces for certain upgrades
  • Added level descriptions to the level selection


Fixes


  • Fixed issues with class creation and despawning
  • Language settings are now saved correctly
  • Fixed keyboard key bindings

Changed files in this update

Windows Depot 4048711
Linux Depot 4048712
  • Loading history…
