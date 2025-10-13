Changes
- Different sprites for bosses
- Adjusted click behavior in menus
- Minor text improvements
- Added headers to sandbox views (Attack and Ability)
- Tweaked enemy movement and cooldowns
- Adjusted spawn behavior for mobs
- Increased crowd control range (Crusher)
- Added end screen for training mode
- Changed the number of enemies
- Healing levels will no longer be skipped
- Added explosion effect
- Added rarity tiers to upgrades
- Added extra projectile bounces for certain upgrades
- Added level descriptions to the level selection
Fixes
- Fixed issues with class creation and despawning
- Language settings are now saved correctly
- Fixed keyboard key bindings
