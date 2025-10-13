・仮想モードで加入したエレーナがクラスチェンジできない不具合を修正。
・仮想モードでエセルダを加入させると☆セブンスターが入手できない不具合を修正。
・第１９章以降に☆セブンスターを未所持だと入手できるパッチを実装。
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
・仮想モードで加入したエレーナがクラスチェンジできない不具合を修正。
・仮想モードでエセルダを加入させると☆セブンスターが入手できない不具合を修正。
・第１９章以降に☆セブンスターを未所持だと入手できるパッチを実装。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update