 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Battlefield™ 6 Open Beta Call of Duty® Blue Protocol: Star Resonance Marvel Rivals Destiny 2
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
13 October 2025 Build 20362127 Edited 13 October 2025 – 01:19:20 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

・仮想モードで加入したエレーナがクラスチェンジできない不具合を修正。

・仮想モードでエセルダを加入させると☆セブンスターが入手できない不具合を修正。

・第１９章以降に☆セブンスターを未所持だと入手できるパッチを実装。

Changed files in this update

Depot 3470021
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link