いくつもゲーム展示を行いまして気づきました。自分は相当上達していることに。多くの有難いプレイヤーはチュートリアル最初の段差さえも乗り越えることに苦労しているということが発覚し、調整を加えようと決めました。
もしかしたら、私よりもたまごの扱いに慣れた超人がいるかもしれません、その人なら少し物足りないはずです。なので、後半にかけて難易度の高いステージを用意するつもりです。
以下、調整内容[
・オブジェクトを弾いた時のパワーが上昇（チュートリアルの最初の段差は軽々飛び越せます。）
・インクの最大量25から35へ
これである程度の難易度を残したまま快適なプレイができると思います。
ステージに調整を加えないのがこだわり<----😄
10/12のアップデート
