《下一站江湖Ⅱ》移动端第24更、PC端第146更已于10月12日17：45更新完成。大侠们小退更新即可。

本次涉及场景资源更新，因此更新资源较大，本次安卓和IOS同步更换客户端：

1) 安卓端的大侠们前往TapTap详情页右下角-点击“更新”-即可更换客户端，更新大小约3.9G左右

2) IOS客户端的大侠们前往AppStore江湖2商店页更新，更新大小约1G左右

今年随着江湖2移动端的上线、以及B站直播的开启，我们收集了大家关于江湖2玩法的大量建议！2025即将结束，结合年初制定的资料片计划，胖子在这里也提前就Q4将要更新的内容给大家做一个预告：

【十月下旬，第十三部玩法资料片“侠骨柔情”第二弹发布】：

部分内容：

1. “百花大会”中玩家提名，官方自制的10位江湖绝色及她的江湖（逐步更新）

2. 重要优化：

1) 交互优化：与NPC交易时，背包内道具一键出售、可按品级筛选出售

2) NPC存储方式优化：进一步解决任务中的NPC非正常死亡或NPC不在引导的坐标位置的问题

【十一月上旬，第十三部玩法资料片“侠骨柔情”完结版发布】：

部分内容：

1. “百花谱江湖绝色共创大赛”中玩家制作的3位江湖绝色及她的江湖

2. 重要优化：

1) 神兵产出优化：江湖游记中部分神兵对更多主角开放获取方式

2) NPC优化：进一步解决悬赏、委托NPC偶发在地下或水里的问题

【十一月下旬，第十四部玩法资料片“黑榜风云”第一弹发布】：

“镖局风云四起，绿林豪杰争雄”

部分内容：

1. 继“爽文江湖、险恶江湖、真实江湖”之后的全新模版、玩法模式及全新剧情主角：“暗黑江湖”，甲子荡魔：

a) 全新难度体系和玩法模式——暗黑江湖：玩家获得的功法、遗珍以及遇到的敌人，都来自于坠入心魔劫的四十个门派的残余。

b) 在该体系下目前仅可创建全新剧情主角“荡魔”——拥有独立完整的甲子荡魔剧情，无门派模式、也无奇遇和支线。

c) 暗黑模式、肉鸽打宝，刷刷刷！

2. 全新“传闻玩法”：更具有江湖味，动态传闻事件与大世界生态、时辰、诸多玩法紧密结合，更多稀有奖励与全局成就！

【十二月，第十四部玩法资料片“黑榜风云”第二弹至第四弹（完结版）发布】：

“一卷《天下英雄谱》横空出世，列尽武林风流人物”，本次更新为大家带来天下英雄谱之“黑榜”：

部分内容：

1. 黑风寨、连环坞、重天教等黑榜群雄豪争锋：新增相关门派全新黑榜剧情及挑战

2. 天下三大镖局风云骤起：新增三大镖局黑榜相关恩怨情仇

3. 和我们之前的飞贼、杀手、六扇门、东厂缉捕抄家拷问、监狱岛关押、黑市等玩法深度结合

4. 如同天下英雄谱之“百花谱”一样，我们将以“天下英雄”为核心，逐个资料片的塑造江湖中有血有肉的各类人物（参考古龙先生对角色的塑造）

5. 黑榜风云第一期登场人物：游逸、林一朝、日月教主、君子剑、丁老怪等

6. 黑榜风云第二期人物：如“百花谱”一样，我们将举办“黑榜大会”和“黑榜共创大赛”，由玩家提名黑榜人物，官方自制和玩家共创两部分进行制作更新。

7. 部分新增武学及其对应奇遇探险

a) 武学新增：十二卷天魔策及其对应大型奇遇探险

b) 武学特效：十二卷天魔策全套高级特效

8. 全新关系与经历，根据主角与NPC关系动态生成交互事件和玩法：

a) 主角与NPC情分值达到一定程度会触发隐藏剧情

b) 主角受伤严重时会有好友前来相助

c) 特殊NPC在队伍或门派中有不同的羁绊效果

“江湖霸图-第四期，全新门派玩法：本次更新将为大家带来全新的江湖门派生态，部分内容会在资料片更新期间逐步更新给大家”（如果能提前，我们也有可能在“侠骨柔情”资料片的后续几弹更新放出）

部分内容：

1. 沉浸式优化：掌门晋升大典！玩家完成不同门派的独特晋升剧情后，会接到晋升大典剧情任务“由本门弟子挑战玩家，甚至门派掌门、长老同时出手，以考验你是否能胜任掌门之位！该门派势力越强横，挑战难度越高哦！”

2. 门派建造专属地图上线：新增可建造的区域可供玩家建造门派建筑，大侠们再也不用为门派建造选址发愁啦！

3. 全新门派交互：当你成为一派掌门，你招募的各路豪杰会与你有更深层次的同门互动！

4. 逐步新增大家期待已久的“叛门玩法”：大家一直好奇为什么简单的退出门派我们一直未做！因为我们想给每个不同的门派设置完全独立的“叛门玩法”！比如绿林割袍断义、击败十八铜人等，给大家更多沉浸式的江湖体验！

5. 逐步新增大家期待已久的“重归山门玩法”：每个可晋升掌门的门派有不同的重返门派剧情任务，完成剧情后即可重返门派。只有成为门派掌门退出后才会出现重返门派剧情任务哦！

6. 门派指引优化

7. 门派征伐优化

8. 门派模拟经营优化，重构门派模拟经营中的门人养成：

a) 去除兵种设定：更江湖！

b) 培养弟子：招募红颜知己，一起壮大门派、培养弟子，这才是江湖！与天下英雄谱系列更新深度结合！

c) 优化门派征伐的战斗体验

【本次更新内容】

【客户端更新：安卓（已完成）】

更新时间：

10月12日17：45

更新内容：

优化了场景资源，解决部分场景浮空的问题

更新方式：

安卓端的大侠们前往TapTap详情页右下角-点击“更新”-即可更换客户端

更新大小：

由于本次场景资源更新，老安卓客户端预计更新3.9G左右（这类更新进入游戏后不需要再更新10G资源，只是平台客户端更新）

【客户端更新：IOS（已完成，o(╥﹏╥)o终于！）】

更新时间：

10月12日17：45

更新内容：

1) 下载提示优化：增加了总下载进度提示

2) 优化了底层逻辑，优化了加载性能

3) 修复更新和安装中断后，进入客户端会提示下载0.00mb/0.00mb卡死的问题（如果仍然出现该问题，还请大侠们及时联系我们，感谢！）

4) 优化了场景资源，解决部分大侠设备里场景浮空的问题

更新方式：

前往AppStore江湖2商店页更新

更新大小：

IOS客户端预计更新1G左右（这类更新进入游戏后不需要再更新10G资源，只是平台客户端更新）

【IOS优化进度】

1) 目前，苹果6G及以上运行内存的IOS设备（比如13promax、14系列、15系列、16系列）已完成优化，可以正常体验游戏

2) 苹果4G运行内存的设备（比如IPhone11、12、13）正在优化中：

“预计将在11月完成苹果4G内存的全面优化，同时完成对所有PC（1050及以上）、手机设备（4G内存及以上）的优化！”

【更新后对应内容还有问题的老存档可联系官方修复】

【其它更新内容】

1. 修复了沈云飞第二阶段时卡死的问题，老档现在可以继续通过该任务了

2. 修复了非将门线会误触发支线身世之谜的问题，非将门线接取到该任务的大侠们可以发送云存档到客服邮箱联系我们手动取消任务，大侠们也可以自行在任务详情中取消该任务显示

3. 修复了将门线主线任务返回连营概率出现无法完成的问题

4. 修复了止戈湖任务完成任务时水位不下降的问题

5. 修复了流云刀法心得会增加五行的问题

6. 修复了赠礼界面重叠的问题

7. 修复了外观DLC《风华绝代》粉黛听泉资源异常的问题

8. 修复了凤舞九天支线打司徒雷黑屏时被击杀的问题

9. 修复了机要文件掉落异常的问题

10. 修复了任务物品双倍掉落的问题

白玉京工作室 拜上