Bonsoir à toutes et tous,

Voici une mise à jour générée dans l'urgence suie au commentaire de Osmos76260 que je remercie, et qui m'a signalé des soucis pour la vérification des voies aériennes d'une victime inconsciente.



En effet, suite au passage du moteur de jeu en système 360°, certains modules ne se sont pas correctement adaptés à mon code de rétro-compatibilité, ce qui provoquait les bugs suivants :

Après une vérification des voies aériennes, impossible de poursuivre les gestes de secours et de mettre la victime en PLS

Module massage cardiaque : Les fenêtes de fin d'intervention n'étaient plus cliquables, impossible de terminer l'intervention et de passer au débriefing

Défibrillateur : À la fin des analyses sans choc recommandé, une pénalité pour massage non effectué était comptabilisé, pénalisant le score final.

Ce bugs sont désormais corrigés, je m'en retourne au module 360° qui avance très bien et devrait être une chouette expérience, même s'il me reste encore pas mal de code. J'espère sortir une mise à jour en fin de semaine prochaine.

Par ailleurs, je suis en train de mettre en ligne un système de remontée de bugs pour faciliter vos retours et suggestions de fonctionnalités.

D'ici-là je vous souhaite un bon week-end,

À bientôt,

Vincent