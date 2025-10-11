 Skip to content
11 October 2025 Build 20349069 Edited 11 October 2025 – 10:09:03 UTC by Wendy Share
This build has not been seen in a public branch.
Update notes via Steam Community

测试版本已更新至1.54版本，具体更新内容如下：

  • 修改了某些塔罗牌效果中，关系更高的同学不会起作用的问题

  • 修复孟怀安在特殊情况下会出现2个互相矛盾的结局的问题

  • 修复特殊情况下不会出现林嘉宇相关结局的问题

  • 修复循规蹈矩价值观效果不正确的问题

  • 修复一些病句和错别字

  • 修复小学孟怀安和罗晓纯的表情切换问题

切换成测试版本的方法：

  • 在Steam库中，右键“学生时代”，点击“属性”

  • 点击“测试版”，在参与测试中选择“test-测试版"

Changed depots in test branch

Windows Depot 1991041
