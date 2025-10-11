测试版本已更新至1.54版本，具体更新内容如下：
修改了某些塔罗牌效果中，关系更高的同学不会起作用的问题
修复孟怀安在特殊情况下会出现2个互相矛盾的结局的问题
修复特殊情况下不会出现林嘉宇相关结局的问题
修复循规蹈矩价值观效果不正确的问题
修复一些病句和错别字
修复小学孟怀安和罗晓纯的表情切换问题
切换成测试版本的方法：
在Steam库中，右键“学生时代”，点击“属性”
点击“测试版”，在参与测试中选择“test-测试版"
Changed depots in test branch