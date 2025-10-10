功能调整：
修复了原炽日龙吟最大等级为11级的错误，已升级的存档等级不会改变。
为玩家法术微调了视觉效果，增强了部分技能的打击感。
破虚指技能新增击退效果，受到伤害的普通敌人会被击退。
为太虚神雷诀增加施法期间的无敌效果，在浮空期间将不会受到伤害。
为炽日龙吟增加广域击飞效果。
为巨阙诛邪增加最后一击的击飞效果。
七星剑芒斩现在可以将周围的敌人击退。
小问题修复
修复了部分大体型怪物，在玩家近身搏斗的情况下会卡着玩家旋转的问题。
为学习界面优化了表现，现在已读完的句子颜色不止会变红，下面也会出现一个对勾，可以帮助您更清晰地分别哪句已读完。
优化了部分审案过程中NPC的视线朝向和体型错误。
优化了部分怪物在战斗中的索敌逻辑和修复了特效位置错误。
修复了玩家可以错误删除城市建筑的问题。
修复了诸多场景中的台阶玩家无法顺利跑上，会卡在中间的问题。
