功能调整：

修复了原炽日龙吟最大等级为11级的错误，已升级的存档等级不会改变。

为玩家法术微调了视觉效果，增强了部分技能的打击感。

破虚指技能新增击退效果，受到伤害的普通敌人会被击退。

为太虚神雷诀增加施法期间的无敌效果，在浮空期间将不会受到伤害。

为炽日龙吟增加广域击飞效果。

为巨阙诛邪增加最后一击的击飞效果。

七星剑芒斩现在可以将周围的敌人击退。



小问题修复

修复了部分大体型怪物，在玩家近身搏斗的情况下会卡着玩家旋转的问题。

为学习界面优化了表现，现在已读完的句子颜色不止会变红，下面也会出现一个对勾，可以帮助您更清晰地分别哪句已读完。

优化了部分审案过程中NPC的视线朝向和体型错误。

优化了部分怪物在战斗中的索敌逻辑和修复了特效位置错误。

修复了玩家可以错误删除城市建筑的问题。

修复了诸多场景中的台阶玩家无法顺利跑上，会卡在中间的问题。