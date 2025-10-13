1. 境界开放到大乘十层

2. 新增“灵曦破晓”、“鸿宇天佑”、“飘渺登云履”、“烈焰余烬”、“身外化身”等多件全新仙品装备

3. 应大家要求，增加挂机功能，可以在演武场的木桩管理师处进行挂机

4. 冲阵技能的移动终点改为鼠标位置，且扩大技能的伤害判定范围

5. 修改武修剑魂的拾取逻辑和飞剑的释放逻辑。现在当玩家身上的侍剑数量没有达到最大值时，会自动拾取屏幕范围内的侍剑；当屏幕范围内有敌人时，会自动释放飞剑，且会根据敌人的位置释放飞剑。

6. 将武修的“碎星断魂”和“锐刃突刺”的释放方式改为朝玩家鼠标所在的方向释放技能，不需要再选中敌人了

7. 优化武修自动释放震慑类技能的手感

8. 加强了所有御器术的基础效果，加强了所有御器术的满级效果。

9. 新增“剑意”、“浴血威能”、“冲杀”、“烈火之路”、“焚天”“巧变”、“分身”等多个全新附灵

10. 新增八十个九龙盘点数

11. 开放七品回春丹方碎片、八品回春丹方碎片、上品淬骨丹方碎片、合体突破丹方碎片和大乘突破丹方碎片的掉落，并开放对应丹药的炼制。

12. 新开放四个洞天槽位

13. 优化任务流程

14. 优化部分技能的震动体验

15. 修复若干bug

祝各位仙友们游戏愉快，也希望对我们多一些包容，我们会继续加班加点的爆肝给大家更新：）

如果有什么建议和吐槽也欢迎加入我们的QQ群给我们反馈：

一群：544279119

二群：931195239