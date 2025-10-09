 Skip to content
9 October 2025 Build 20322655
Update notes via Steam Community

Hi everyone, we just released a small update for Electronic Market Simulator.

  • NPC Nighttime Behavior Fixed - NPCs no longer get stuck during the night.

  • Product Box Helper UI Added - A new helper interface has been added to product boxes.

  • Online Order Frequency Increased - Online orders will now appear more frequently.

  • Material Adjustments - Various objects have received material updates for better visuals.

Thanks for playing and for all your feedback — every report helps make the game better!

