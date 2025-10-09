 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Megabonk Destiny 2 Counter-Strike 2 Deadlock Call of Duty®: Black Ops 7
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
9 October 2025 Build 20317852 Edited 9 October 2025 – 10:09:13 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
新增：攻击会反击自己的敌人时，鼠标图标显示为反击样式
新增：再生魔巢关卡陈设掉落
新增：用于回复充能的咖啡道具

调整：更新旅舍神明的模型
调整：降低眼球怪遭遇战的难度

修复：烟斗小路偷走徽章报错以及可以无限偷窃的问题
修复：驮道无限刷钱的问题
修复：任务物品/消耗品提交时卡死的问题
修复：废弃神庙获取剑柄错误的问题
修复：再生魔巢道具图标缺失的问题
修复：再生魔巢结局显示标题一致的问题
修复：技能【旌旗舞】会被反击中断的问题
修复：行尸学者转化的僵尸变为敌人的问题
修复：熊地精营地逃跑的地精可能卡住的问题
修复：礼堂的欣赏画作和提问无限触发的问题
修复：李云立绘的显示问题
修复：单手武器手锯的数值配置问题
修复：使用【狙击】技能无法完成狂厄孤魂的执念问题
修复：战斗设置中，自动战斗是否自动使用技能的设置无效问题。
修复：携带天煞孤星戒指后，无法与己方陈设交互问题

Changed files in this update

Depot 3612501
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link