9 October 2025 Build 20315706 Edited 9 October 2025 – 08:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

変更点

・マイクテストモードの追加

・「マイクでスタート」ボタンを押して回答を開始する際に、何らかの問題が生じて正常に開始できないことを検知した場合、「マイクでスタート」ボタンを再び表示し、リトライをできるように変更しました。

・その他軽微な修正をしました

