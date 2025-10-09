変更点
・マイクテストモードの追加
・「マイクでスタート」ボタンを押して回答を開始する際に、何らかの問題が生じて正常に開始できないことを検知した場合、「マイクでスタート」ボタンを再び表示し、リトライをできるように変更しました。
・その他軽微な修正をしました
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
変更点
・マイクテストモードの追加
・「マイクでスタート」ボタンを押して回答を開始する際に、何らかの問題が生じて正常に開始できないことを検知した場合、「マイクでスタート」ボタンを再び表示し、リトライをできるように変更しました。
・その他軽微な修正をしました
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update