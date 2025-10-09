 Skip to content
9 October 2025 Build 20315695 Edited 9 October 2025 – 07:13:26 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

・画面演出（霧や雪）のオンオフ切り替えの追加。

・出撃時の負傷アイコン表示が消えていたバグを修正。

・エイルのキャラクター解説を修正。

・第１１章マップ微修正。（橋を１つ追加）

・神瞳の盾の価格の設定ミスを修正。

・第２０章に特殊アイテム追加。

・第３章、第２０章、防衛マップのマップを微修正。

・再移動後の待機がおかしい不具合を修正。

Changed files in this update

Depot 3470021
