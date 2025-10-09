・画面演出（霧や雪）のオンオフ切り替えの追加。
・出撃時の負傷アイコン表示が消えていたバグを修正。
・エイルのキャラクター解説を修正。
・第１１章マップ微修正。（橋を１つ追加）
・神瞳の盾の価格の設定ミスを修正。
・第２０章に特殊アイテム追加。
・第３章、第２０章、防衛マップのマップを微修正。
・再移動後の待機がおかしい不具合を修正。
