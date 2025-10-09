------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE: We updated the Unity version used for Asset building to fix the Unity Security Vulnerability, this appears to have rebuilt all assets, which is the reason for the massive update size.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A smaller pack prior to a bigger one in the works! Today we're releasing the Solar Array Content pack. Been using tables for your Space Station's panel needs?! Maybe this can help. In addition to renewable energy, we're also looking at some dish antennas to round out your Floating fortress or "Century Eagle"
This pack includes:
9 x Solar Arrays
2 x Small antennas
1 x Large antenna
3 x structural others
Assets:
```H4sIAAAAAAAACjv369xFJgY+BgaGpVOSuJoXrnVZpa8uY1R34QEjUGyD8gSZ+L+P3SdHZgYKRDxcDRKbL16sG5FzxW26xBHDsKcfP4HEXjlM1Z8ev8OpO7/zfpEqOzdI7Kz7LWdWFQ3/Nq5UYVNfqd0gsRwtJ8/HNaEeeya/fRqvfWMrSMzUtcv/z99yh51zKkTeTO3hBInt+1JZrt90zGNu6b/GR3tuczEBxaKupXQczhBy39+mr/dM5r8SSF2A0oPpz1+J+03bL8hqs/G1GUhs3qvHJw40/nJerJLnIJy2QxAkZstb93jRslOe8+ZM/VwrXZQKEluYy/bsD/dVpx01OppWzjY2ILGHSatex+T+dNmrFSOfezUwHCTWAMQHnBgY1jGAQAPjTKBggzMDwxIgraDdwLgXSB+QhsgbqIAVMQgINbAuBYovsGRgWAXkfxBhYFgB5H8ABvQaID+Bo4FRCex+BoaNQPEJQLYaEBdIH2BdBqQvmDYARQH6Q95NnAEAAA==```
Satellite Slab from top screenshot:
```H4sIAAAAAAAACjv369xFJgYeBgaGVw5T9afH73Dqzu+8X6TKzs0BFDvrfsuZVUXDv40rVdjUV2o3SCxHy8nzcU2ox57Jb5/Ga9/YyggUM3Xt8v/zt9xh55wKkTdTezhBYvu+VJbrNx3zmFv6r/HRnttcfECxqGspHYczhNz3t+nrPZP5r8QCFAtQejD9+Stxv2n7BVltNr42YwKK9f3KWW6v9dJxfxnbv7z9PypA6ua9enziQOMv58UqeQ7CaTsEQXbY8tY9XrTslOe8OVM/10oXpYLEFuayPfvDfdVpR42OppWzjQ1I7GHSqtcxuT9d9mrFyOdeDQwXBorFMd7geiAKoRVkIHSCEoReoAHlW0P5jlD17lD1fkADGCS4EkIaGFOg9AkGDSDNwBDBBKG/MELoCVBaB0gviILQEPEbXA5ZDAxajHO4JwQzsNSxHAGbs40ZQr9jOgI19wbXgTIGZhANVA+mD8QyMOsA9TfwQGiGFAZmkHkg8S9QOoIJoY7BCGIfiAbzGRiYtRg5uA8EMzB7MwlwXwDSbxgFwPw+IL0gmIEhleEE54dQBoYMIH0hCGS+A5tDIEg/hIbymaF85hSmHdwCwQ2MQYwXuBi8QOqmcG+IOsA6gfECe4J1AyOIfqAHoROUQPQHYPg3sExgTOAE8sE0UB7Ct25giQPSIHviGDewQGgFZoi9YP0sUPNYoOazQNUxQ9UBaaALwTQDAxLNABUHAgBa1OXv/AIAAA==```
Thanks for all the support and for checking this out!
Till next time!
BUILD-ID: 20308349 - Download Size: Win/Linux 3.3 GB/ Mac OS 3.3 GB
Changed files in this update