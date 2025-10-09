 Skip to content
9 October 2025 Build 20308349 Edited 9 October 2025 – 12:09:03 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE:  We updated the Unity version used for Asset building to fix the Unity Security Vulnerability, this appears to have rebuilt all assets, which is the reason for the massive update size. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A smaller pack prior to a bigger one in the works! Today we're releasing the Solar Array Content pack. Been using tables for your Space Station's panel needs?! Maybe this can help. In addition to renewable energy, we're also looking at some dish antennas to round out your Floating fortress or "Century Eagle" 

This pack includes: 

  • 9 x Solar Arrays

  • 2 x Small antennas

  • 1 x Large antenna

  • 3 x structural others

Assets:

```H4sIAAAAAAAACjv369xFJgY+BgaGpVOSuJoXrnVZpa8uY1R34QEjUGyD8gSZ+L+P3SdHZgYKRDxcDRKbL16sG5FzxW26xBHDsKcfP4HEXjlM1Z8ev8OpO7/zfpEqOzdI7Kz7LWdWFQ3/Nq5UYVNfqd0gsRwtJ8/HNaEeeya/fRqvfWMrSMzUtcv/z99yh51zKkTeTO3hBInt+1JZrt90zGNu6b/GR3tuczEBxaKupXQczhBy39+mr/dM5r8SSF2A0oPpz1+J+03bL8hqs/G1GUhs3qvHJw40/nJerJLnIJy2QxAkZstb93jRslOe8+ZM/VwrXZQKEluYy/bsD/dVpx01OppWzjY2ILGHSatex+T+dNmrFSOfezUwHCTWAMQHnBgY1jGAQAPjTKBggzMDwxIgraDdwLgXSB+QhsgbqIAVMQgINbAuBYovsGRgWAXkfxBhYFgB5H8ABvQaID+Bo4FRCex+BoaNQPEJQLYaEBdIH2BdBqQvmDYARQH6Q95NnAEAAA==```


Satellite Slab from top screenshot:

```H4sIAAAAAAAACjv369xFJgYeBgaGVw5T9afH73Dqzu+8X6TKzs0BFDvrfsuZVUXDv40rVdjUV2o3SCxHy8nzcU2ox57Jb5/Ga9/YyggUM3Xt8v/zt9xh55wKkTdTezhBYvu+VJbrNx3zmFv6r/HRnttcfECxqGspHYczhNz3t+nrPZP5r8QCFAtQejD9+Stxv2n7BVltNr42YwKK9f3KWW6v9dJxfxnbv7z9PypA6ua9enziQOMv58UqeQ7CaTsEQXbY8tY9XrTslOe8OVM/10oXpYLEFuayPfvDfdVpR42OppWzjQ1I7GHSqtcxuT9d9mrFyOdeDQwXBorFMd7geiAKoRVkIHSCEoReoAHlW0P5jlD17lD1fkADGCS4EkIaGFOg9AkGDSDNwBDBBKG/MELoCVBaB0gviILQEPEbXA5ZDAxajHO4JwQzsNSxHAGbs40ZQr9jOgI19wbXgTIGZhANVA+mD8QyMOsA9TfwQGiGFAZmkHkg8S9QOoIJoY7BCGIfiAbzGRiYtRg5uA8EMzB7MwlwXwDSbxgFwPw+IL0gmIEhleEE54dQBoYMIH0hCGS+A5tDIEg/hIbymaF85hSmHdwCwQ2MQYwXuBi8QOqmcG+IOsA6gfECe4J1AyOIfqAHoROUQPQHYPg3sExgTOAE8sE0UB7Ct25giQPSIHviGDewQGgFZoi9YP0sUPNYoOazQNUxQ9UBaaALwTQDAxLNABUHAgBa1OXv/AIAAA==```


Thanks for all the support and for checking this out!

Till next time!



BUILD-ID: 20308349 - Download Size: Win/Linux 3.3 GB/ Mac OS 3.3 GB

Changed files in this update

macOS 64-bit Depot 720621
Windows Depot 720623
