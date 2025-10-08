~绯红编年史 V1.0.2.0 更新说明~

1：副本与平衡性改动:

对【噩梦之始】做了一些调整。

对【幻象钟楼】的小地图做了一些改动以提示地图联通性。

下调了【血孽深谷】的BOSS强度。

对【苍蓝与灿金】的小地图显示进行了一些优化，现在会更不容易遗漏房间。

下调了【血钻大劫案】中一些怪物的属性数值。

下调了【黄昏】的BOSS强度。

下调了【心向王权】的部分怪物强度。

现在在【启明星】的结局分歧前，会强制跳出存档界面。

现在在【焚烬】的箱子处加了箭头提示以防止遗漏，同时下调了部分怪物强度。

下调了【她的眼睛】最终阶段一些怪物的属性。

装备【公理/悖论】（复仇武器）的攻击力由20%增加至22%。

装备【钢之心】（复仇专属饰品）的防御力由+17%提高至+18%，攻击力+10提高至+15。

天赋【鲜血追猎】（复仇天赋）在精通时，还会额外获得5%速度

修复了天赋【精研咒术】（通用天赋）修复精通时文字说明的法术穿透不正确的BUG，并将这一数值上调至6%。

2：其他改动

根据发售后的实际情况，调整了部分流派的上手难度提示。

额外增加了若干处tips引导，并对之前的一些提示文本进行了修改。

【罪血结晶】最大堆叠由12改为4。

现在读档页面的【战役前存档】按钮会额外获得一个Q版作为提示。

现在镜之国的精英材料购买处新增了一个箭头。

修复了怪物因为其他原因死亡后，玩家已经开启的主动技能会立刻关闭的问题。

修复了因为一些操作导致【幻梦无瑕】可能会影响主线剧情变量的问题。

修复了一些图块的通行问题。

修复了一些技能图标缺失问题。

修复在怪物拥有技能【射手之恩】时，玩家的点击操作会错误的让怪物重复获得buff的问题。

修复了一些帮助中的文本问题。

修复了【幻梦无瑕】模式结束时，游戏可能会闪退的问题。

修复了一些其他文字、立绘上的问题。