修复：秘学之启履历错误
修复：牛二职业配置错误
修复：乞丐草帽贴图错误
修复：方苗角色立绘配置路径错误
修复：马丁推荐电影函数方法名错误
修复：基地休息概率触发报错问题
修复：枪店的交互条件配置错误
修复：技能【踏云登仙】报错的问题
修复：部分技能效果范围异常的问题
修复：吊人汤店战斗有可能报错的问题
修复：AWD220014战力设计调整
修复：执念系统解锁流程的问题
修复：探索阶段可能触发卡住，没有交互的问题
调整：角色技能充能回复逻辑改为部署上阵后的角色
【0.1.3版本】【10月8日】更新日志
