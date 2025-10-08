 Skip to content
POPULAR TODAY Destiny 2 Megabonk Call of Duty®: Black Ops 7 Counter-Strike 2 Deadlock Battlefield™ 6
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
8 October 2025 Build 20301488 Edited 8 October 2025 – 11:09:14 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
修复：秘学之启履历错误
修复：牛二职业配置错误
修复：乞丐草帽贴图错误
修复：方苗角色立绘配置路径错误
修复：马丁推荐电影函数方法名错误
修复：基地休息概率触发报错问题
修复：枪店的交互条件配置错误
修复：技能【踏云登仙】报错的问题
修复：部分技能效果范围异常的问题
修复：吊人汤店战斗有可能报错的问题
修复：AWD220014战力设计调整
修复：执念系统解锁流程的问题
修复：探索阶段可能触发卡住，没有交互的问题
调整：角色技能充能回复逻辑改为部署上阵后的角色

Changed files in this update

Depot 3612501
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link