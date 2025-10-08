Beta 3.0_F.12
New:
Skill Transparency slider in pause menu (Do not work on particles and trails yet [Skill issue by me])
Now items show how much upgrade specks they have
Changes:
now you need 100 times more ancient magic power to have same effects as in previous patch
Enhance scaling reduced from 1% per tier to 0.5% per tier and starting value decreased by 20%
Changed how numbers are displayed to reduce lag and make it easier to read
Fix:
Fixed visual bug where upgrades for more rare resources was showing lower numbers
When you beat 300+ tier then shop was showing bugged items
