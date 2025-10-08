 Skip to content
8 October 2025 Build 20300987 Edited 8 October 2025 – 10:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Beta 3.0_F.12

New:

  • Skill Transparency slider in pause menu (Do not work on particles and trails yet [Skill issue by me])

  • Now items show how much upgrade specks they have

Changes:

  • now you need 100 times more ancient magic power to have same effects as in previous patch

  • Enhance scaling reduced from 1% per tier to 0.5% per tier and starting value decreased by 20%

  • Changed how numbers are displayed to reduce lag and make it easier to read

Fix:

  • Fixed visual bug where upgrades for more rare resources was showing lower numbers

  • When you beat 300+ tier then shop was showing bugged items

