16 October 2025 Build 20298399
Update notes via Steam Community

いつもプレイしてくださりありがとうございます。

以下のアップデートを行いました。

・アイコンを変更しました。

・一部UIの表示に関する不具合を修正しました。

・バトルに関する不具合を修正しました。

最新版にアップデートしてより快適にお楽しみください。

これからも異世界 異世界をよろしくお願いいたします。

