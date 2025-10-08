🗺️ NEW MAP & FEATURES
・A new pathway has opened outside your house leading to a fresh map!
・Explore a maze designed around the kanji 左 (left) and 右 (right) 🌀
・New Item: かなづち (Hammer) 🔨
・New Enemy: 緑スライム (Green Slime) 💚
📖 KANJI ROOM [漢字室]
・New Kanji Added:
#19 左（ひだり）= Left
#20 右（みぎ）= Right
・New Mini Kanji Quizzes #11–20 🈶
⚠️ GAMEPLAY UPDATE
・You can now fall off high edges! 😱
— No HP loss, but climbing back up may be tricky going forward…
— Brave adventurers may find greater rewards below! 💎
🎨 ART & STYLE
・Updated title art for Adventure Mode 🌍 and Survival Mode 💀
🎵 AUDIO FIXES
・Background music fade-out issue fixed in dungeon/cave areas 🎧
📚 BOOK ROOM
・New “Kana Level” story added: まちがえました 📖
＾▽＾）／
