〇システム
通信失敗時のリセット処理を調整
カードリスト等でのマウススクロール速度の調整
デッキ構築画面の調整
マスタースパークのテキストを調整
通常カードの残り枚数を表示
〇通常カード
新規カード 河童リュック
〇キャラクター調整
バフ
にとり ターン開始時バブルを4枚得る->5枚
うつほ アビスノヴァ
自身の霊力+3 -> 4
相手の霊力-3 -> 4
ナーフ
おりん 間欠泉センター コイン+6 -> +5
博麗霊夢 お祈り時 コイン+6 -> 5
リワーク
紅美鈴
〇カード調整
呪われた雛人形 枚数制限3 -> 2 (ターン終了時にコイン減るカード)
デッドリーバタフライ 追加購入+1
必要霊力4 -> 2
奪うコイン4 -> 2
霊撃札 霊力2で購入し、罪カードを失うカードに変更
