 Skip to content
POPULAR TODAY Destiny 2 Megabonk Call of Duty®: Black Ops 7 Deadlock Counter-Strike 2 Call of Duty®
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
8 October 2025 Build 20294415 Edited 8 October 2025 – 08:33:08 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

v 2.3.1 UPDATE NOTES:

  • Design Improvements

  • Customize Key Feature Added

  • Screen Size / Resolution Added

  • Basic Narrative story Added

  • All Menus Design and Mechanics Improvement

  • Minor Bugs Fixed

  • Minor Design Fixed

  • Mechanics Optimization

Changed files in this update

Depot 3864861
  • Loading history…
macOS Depot 3864863
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link