English:
Now, for those who want to finish the game quickly, you will receive a level 1 skill that kills anything with a single blow.
(At least you can enjoy the story, puzzles, dialogues, maps, and music.)
If the battle bores you or is too difficult for you, use the skill, move on, and at least you'll be able to finish the story.
I made my game too difficult, I know, forgive me, but I created it to challenge myself, because all the other RPGs bored me with their ease x'D haha.
Italiano:
Adesso per chi vuole finire il gioco in fretta
riceverà lv1 una skill che killa qualunque cosa con un solo colpo.
In caso la battaglia ti annoia o è troppo difficile per te, usa la skill, vai avanti e potrai almeno finire la storia. (Potrai almeno goderti la storia-enigmi- dialoghi-le mappe- musiche-)
Ho reso il mio gioco fin troppo difficile mi sà, perdonatemi, ma l'avevo creato per auto crearmi una mia sfida, impossibile, perchè tutti gli altri rpg mi
annoiavano per la loro facilità x'D haha.
