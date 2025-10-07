添加总伤害的过关条件

添加道具扳手，可以用于改变道具接口

添加宝箱三选一界面背包按钮方便查看

添加菜刀：击杀掉落回血道具

添加虚空存折：可以将遗落的筹码转换成正常筹码

添加虚空聚宝盆：倍增基于遗落的筹码



改进给道具标出星级上限

改进BUFF时间太短，比如血月之牙

改进高亮出其他可合成的道具

改进让旋转接口时，只需要鼠标悬空在道具上，不用点击鼠标选中才能旋转

改进让重试按钮出现在结算之前

改进让木锤金锤可以直接使用，不用链接后等下场战斗才升星

改进让商店总是会卖扳手



修复梦魇秘典没有生效

修复咒印商店购买后，关闭UI再打开会再次出现道具

修复穿透会穿进边界

修复咒术值是够的但显示不足的BUG

修复点图鉴的咒印能看到按V切换模式



调整盗贼咒印

调整摔炮冲刺爆炸上限

调整让反噬可以至少保留一血

调整不再需要触碰十字架，达到过关条件后会直接出圣光

调整大量道具平衡和解锁等级