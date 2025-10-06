2025.10.6版本更新公告
本次更新版本为Ver4.0.3_WinPCVer2
更新内容
1.修改优化CG画廊中部分较难获取的CG解锁渠道，除高好感度分支特殊事件外，其余特殊事件CG会在进行B线的时候同时解锁ABC三线的分支CG
2.调整优化演出部分内容
3.修改错别字
之后更新重点方向→重点优化剧情的数值分配，使其更加的合理
官方QQ群：1035954535
纸鸢BUG收集表
