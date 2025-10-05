 Skip to content
5 October 2025 Build 20262881
Update notes via Steam Community

- Added new skins for M21

- Added resolution options for web player & full screen button

- Improved News text to include playtest account message

- Improved: M key for navigation in web player

- Optimized: background loading of resources to reduce stuttering

- Optimized: dynamic loading of items & vehicles

- Optimized download size & memory usage on web player

- Optimized: reduced GC that may cause some stuttering

- Optimized: background spawning of players & objects

- Fixed incorrect loading progress on web player

- Fixed an issue completing or skipping Basic Training

