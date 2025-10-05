- Added new skins for M21
- Added resolution options for web player & full screen button
- Improved News text to include playtest account message
- Improved: M key for navigation in web player
- Optimized: background loading of resources to reduce stuttering
- Optimized: dynamic loading of items & vehicles
- Optimized download size & memory usage on web player
- Optimized: reduced GC that may cause some stuttering
- Optimized: background spawning of players & objects
- Fixed incorrect loading progress on web player
- Fixed an issue completing or skipping Basic Training
Changed files in this update