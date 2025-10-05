- 初めてスケジュール画面に到達したときのチュートリアルを追加。
- 曜日ボーナスを得た時の効果音を追加。
- パチンコにて高い役が出る時の予兆・演出を追加。
- 麻雀の役読み上げに翻数に応じた効果音を追加。
以下の機能修正を行いました。
- 練習試合の対戦校選択が、選択肢に寄らず常に地区からになっていたのを修正。※この変更により試合後の調子変動メッセージを二度押さないと進まない場面があります。
以下の機能変更を行いました。
- 卒業式を連打して見逃さないように変更。
- 一部の文字色を変更。
