5 October 2025 Build 20260299
Update notes via Steam Community
以下の機能追加を行いました。
  • 初めてスケジュール画面に到達したときのチュートリアルを追加。
  • 曜日ボーナスを得た時の効果音を追加。
  • パチンコにて高い役が出る時の予兆・演出を追加。
  • 麻雀の役読み上げに翻数に応じた効果音を追加。


以下の機能修正を行いました。
  • 練習試合の対戦校選択が、選択肢に寄らず常に地区からになっていたのを修正。※この変更により試合後の調子変動メッセージを二度押さないと進まない場面があります。


以下の機能変更を行いました。
  • 卒業式を連打して見逃さないように変更。
  • 一部の文字色を変更。


