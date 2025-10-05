Start menu being modernized.
Comme nous ne sommes pas en mesure de fournir des traductions de qualité, ce jeu ne prendra en charge que le chinois et l'anglais à l'avenir.
Da wir keine Übersetzungen in guter Qualität bereitstellen können, wird dieses Spiel in Zukunft nur Chinesisch und Englisch unterstützen.
Poiché non siamo in grado di fornire traduzioni di alta qualità, d'ora in poi il gioco supporterà solo il cinese e l'inglese.
Поскольку мы не можем обеспечить качественный перевод, в дальнейшем эта игра будет поддерживать только китайский и английский языки.
質の高い翻訳を提供することができないため、本ゲームは今後、中国語と英語のみに対応いたします。
양질의 번역을 제공할 수 없기 때문에, 본 게임은 앞으로 중국어와 영어만 지원합니다.
Dado que no podemos proporcionar traducciones de alta calidad, este juego solo admitirá chino e inglés en el futuro.
Uma vez que não podemos fornecer traduções de alta qualidade, este jogo suportará apenas chinês e inglês no futuro.
NEW UI UPDATED
Update notes via Steam Community
