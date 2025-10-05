Have you ever found it hard to locate the OCR area? You can now always display a hint box around the OCR area (this applies only to the continuous text extraction translation mode; the one-time quick selection translation mode is not affected). You just need to check “Always show OCR area” in the interface, and once you do, this setting will be remembered and remain effective next time you start the program.
您有时候是不是找不到OCR的区域了？现在可以始终在OCR区域外围显示一个提示框（仅针对连续抠字翻译模式，一次性快速选择翻译模式不受影响），您只需要在界面里勾选始终显示OCR区域即可，您勾选后，该项会被记住，并且下次启动仍然有效。
軟體有時候是不是找不到OCR的區域呢？現在可以在OCR區域外圍始終顯示一個提示框（僅適用於連續擷取翻譯模式，一次性快速選取翻譯模式不受影響），您只需要在介面中勾選「始終顯示OCR區域」即可。勾選後，該設定會被記住，並在下次啟動時依然生效。
ソフトウェアでOCR領域が見つからないことはありませんか？今ではOCR領域の周囲に常にヒントボックスを表示できるようになりました（連続文字抽出翻訳モードにのみ適用され、一度きりのクイック選択翻訳モードには影響しません）。インターフェースで「OCR領域を常に表示」をチェックするだけで、この設定は記憶され、次回起動時にも有効になります。
소프트웨어에서 OCR 영역을 찾기 어려울 때가 있나요? 이제 OCR 영역 주위에 항상 표시되는 힌트 상자를 사용할 수 있습니다(이 기능은 연속 문자 추출 번역 모드에만 적용되며, 일회성 빠른 선택 번역 모드에는 영향을 주지 않습니다). 인터페이스에서 “항상 OCR 영역 표시”를 선택하기만 하면 되며, 선택한 설정은 저장되어 다음 실행 시에도 유지됩니다.
Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, den OCR-Bereich zu finden? Jetzt können Sie immer ein Hinweisfeld um den OCR-Bereich anzeigen lassen (gilt nur für den Modus der kontinuierlichen Texterkennung; der Modus für einmalige schnelle Übersetzungen bleibt davon unberührt). Sie müssen dazu nur in der Oberfläche „OCR-Bereich immer anzeigen“ aktivieren. Diese Einstellung wird gespeichert und bleibt auch beim nächsten Start wirksam.
Avez-vous parfois du mal à trouver la zone OCR ? Il est désormais possible d’afficher en permanence un encadré indicatif autour de la zone OCR (cette option ne s’applique qu’au mode de traduction par extraction continue de texte ; le mode de sélection rapide unique n’est pas affecté). Il vous suffit de cocher « Toujours afficher la zone OCR » dans l’interface. Ce choix sera mémorisé et restera actif au prochain démarrage.
Hai mai avuto difficoltà a trovare l’area OCR? Ora puoi mostrare sempre un riquadro di suggerimento attorno all’area OCR (valido solo per la modalità di traduzione a estrazione continua del testo; la modalità di selezione rapida singola non ne risente). Ti basta selezionare “Mostra sempre l’area OCR” nell’interfaccia: la tua scelta verrà ricordata e sarà valida anche al prossimo avvio del programma.
¿A veces no puedes encontrar el área de OCR? Ahora puedes mostrar siempre un cuadro de indicación alrededor del área de OCR (solo se aplica al modo de traducción por extracción continua; el modo de selección rápida de una sola vez no se ve afectado). Solo tienes que marcar “Mostrar siempre el área de OCR” en la interfaz, y tu selección se recordará y seguirá activa la próxima vez que inicies el programa.
Иногда вы не можете найти область OCR? Теперь можно всегда отображать рамку-подсказку вокруг области OCR (только для режима непрерывного извлечения текста; режим однократного быстрого перевода не затрагивается). Просто отметьте в интерфейсе пункт «Всегда показывать область OCR» — настройка будет сохранена и останется активной при следующем запуске программы.
Você às vezes tem dificuldade para encontrar a área de OCR? Agora é possível exibir sempre uma caixa de dica ao redor da área de OCR (somente para o modo de tradução com extração contínua de texto; o modo de seleção rápida única não é afetado). Basta marcar “Sempre mostrar área de OCR” na interface. A opção será lembrada e permanecerá ativa na próxima inicialização do programa.
คุณเคยหาพื้นที่ OCR ไม่เจอบ้างไหม? ตอนนี้คุณสามารถแสดงกรอบบอกตำแหน่งรอบๆ พื้นที่ OCR ได้ตลอดเวลา (ใช้ได้เฉพาะโหมดแปลแบบดึงข้อความต่อเนื่องเท่านั้น โหมดเลือกแปลแบบรวดเร็วครั้งเดียวจะไม่รับผลกระทบ) เพียงแค่คุณติ๊ก “แสดงพื้นที่ OCR ตลอดเวลา” ในหน้าต่างโปรแกรม การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกไว้และยังคงมีผลเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งต่อไป
Bạn có bao giờ không tìm thấy vùng OCR không? Giờ đây, bạn có thể luôn hiển thị một khung gợi ý xung quanh vùng OCR (chỉ áp dụng cho chế độ dịch trích xuất văn bản liên tục; chế độ dịch chọn nhanh một lần sẽ không bị ảnh hưởng). Bạn chỉ cần đánh dấu “Luôn hiển thị vùng OCR” trong giao diện, lựa chọn này sẽ được ghi nhớ và vẫn có hiệu lực khi khởi động chương trình lần sau.
Pernahkah Anda kesulitan menemukan area OCR? Sekarang Anda dapat menampilkan kotak petunjuk di sekitar area OCR setiap saat (hanya berlaku untuk mode penerjemahan ekstraksi teks berkelanjutan; mode penerjemahan pilihan cepat satu kali tidak terpengaruh). Anda hanya perlu mencentang opsi “Selalu tampilkan area OCR” di antarmuka, dan setelah dicentang, pengaturan ini akan diingat dan tetap berlaku saat program dijalankan kembali.
Pernahkah anda sukar mencari kawasan OCR? Kini anda boleh sentiasa memaparkan kotak petunjuk di sekeliling kawasan OCR (hanya untuk mod terjemahan pengekstrakan teks berterusan; mod terjemahan pemilihan pantas sekali tidak terjejas). Anda hanya perlu menanda “Sentiasa tunjuk kawasan OCR” dalam antara muka. Tetapan ini akan diingati dan kekal berfungsi apabila program dimulakan semula.
Bazen OCR alanını bulmakta zorlanıyor musunuz? Artık OCR alanının etrafında her zaman bir ipucu kutusu görüntüleyebilirsiniz (yalnızca sürekli metin çıkarma çeviri modu için geçerlidir; tek seferlik hızlı seçim çeviri modu etkilenmez). Arayüzde “OCR alanını her zaman göster” seçeneğini işaretlemeniz yeterlidir. Bu ayar hatırlanacak ve programı bir sonraki açışınızda da geçerli olacaktır.
Δυσκολεύεστε μερικές φορές να βρείτε την περιοχή OCR; Τώρα μπορείτε να εμφανίζετε πάντα ένα πλαίσιο υπόδειξης γύρω από την περιοχή OCR (ισχύει μόνο για τη λειτουργία συνεχούς εξαγωγής κειμένου· η λειτουργία γρήγορης επιλογής μιας φοράς δεν επηρεάζεται). Απλώς επιλέξτε «Να εμφανίζεται πάντα η περιοχή OCR» στη διεπαφή· η ρύθμιση θα αποθηκευτεί και θα παραμείνει ενεργή την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το πρόγραμμα.
Czy zdarza ci się, że nie możesz znaleźć obszaru OCR? Teraz możesz zawsze wyświetlać ramkę pomocniczą wokół obszaru OCR (dotyczy tylko trybu ciągłego tłumaczenia poprzez wyodrębnianie tekstu; tryb jednorazowego szybkiego tłumaczenia nie jest tym dotknięty). Wystarczy zaznaczyć w interfejsie opcję „Zawsze pokazuj obszar OCR”. Ustawienie zostanie zapamiętane i pozostanie aktywne przy następnym uruchomieniu programu.
Máte někdy potíže najít oblast OCR? Nyní můžete kolem oblasti OCR vždy zobrazit pomocný rámeček (platí pouze pro režim průběžného překladu textu, režim jednorázového rychlého výběru překladu není ovlivněn). Stačí v rozhraní zaškrtnout „Vždy zobrazovat oblast OCR“. Tato volba bude zapamatována a zůstane aktivní i při příštím spuštění programu.
Előfordult már, hogy nem találta az OCR területet? Mostantól mindig megjeleníthet egy jelzőkeretet az OCR terület körül (csak a folyamatos szövegkinyerési fordítási módra vonatkozik; az egyszeri gyors kijelölési fordítási módot ez nem érinti). Csak jelölje be a „Mindig mutassa az OCR területet” opciót a felületen, és a beállítás mentésre kerül, valamint a következő indításkor is érvényben marad.
Ți s-a întâmplat să nu găsești zona OCR? Acum poți afișa mereu o casetă de sugestie în jurul zonei OCR (se aplică doar pentru modul de traducere prin extragere continuă a textului; modul de selecție rapidă unică nu este afectat). Trebuie doar să bifezi „Afișează întotdeauna zona OCR” în interfață. Această setare va fi reținută și va rămâne activă la următoarea pornire a programului.
Heb je soms moeite om het OCR-gebied te vinden? Nu kun je altijd een aanwijzingskader rond het OCR-gebied weergeven (alleen van toepassing op de modus voor continue tekstvertaling; de modus voor eenmalige snelle vertaling wordt niet beïnvloed). Je hoeft alleen maar “OCR-gebied altijd weergeven” aan te vinken in de interface. Deze instelling wordt onthouden en blijft actief bij de volgende keer dat je het programma start.
Har du nogle gange svært ved at finde OCR-området? Nu kan du altid vise en hjælperamme omkring OCR-området (gælder kun for kontinuerlig tekstudtrækningsoversættelsestilstand; den engangs hurtige valgtilstand påvirkes ikke). Du skal blot markere “Vis altid OCR-område” i grænsefladen. Denne indstilling bliver husket og forbliver aktiv næste gang, du starter programmet.
Har du ibland svårt att hitta OCR-området? Nu kan du alltid visa en markeringsram runt OCR-området (gäller endast för läget med kontinuerlig textutvinning för översättning; engångsläget för snabbval påverkas inte). Du behöver bara kryssa i “Visa alltid OCR-område” i gränssnittet. Ditt val kommer att sparas och fortsätta gälla nästa gång du startar programmet.
Onko sinulla joskus vaikeuksia löytää OCR-aluetta? Nyt voit aina näyttää vihjeruudun OCR-alueen ympärillä (vain jatkuvan tekstinpoiston käännöstilassa; kertavalintainen pikakäännöstila ei vaikutu). Sinun tarvitsee vain valita käyttöliittymästä “Näytä aina OCR-alue”, ja asetus muistetaan sekä pysyy voimassa seuraavalla käynnistyskerralla.
Вам іноді важко знайти область OCR? Тепер ви можете завжди показувати рамку-підказку навколо області OCR (застосовується лише для режиму безперервного вилучення тексту; режим одноразового швидкого перекладу не впливає). Просто виберіть у інтерфейсі “Завжди показувати область OCR”. Це налаштування буде збережено і залишиться активним під час наступного запуску програми.
Понякога не можете да намерите зоната за OCR? Сега можете винаги да показвате поле с подсказка около OCR зоната (важи само за режима за непрекъснато извличане на текст за превод; режимът за еднократен бърз избор не се променя). Просто поставете отметка на „Винаги показвай областта OCR“ в интерфейса — след като го направите, тази настройка ще се запомни и ще бъде активна при следващото стартиране на програмата.
هل تجد أحيانًا صعوبة في العثور على منطقة OCR؟ الآن يمكنك دائمًا عرض مربع تلميح حول منطقة OCR (ينطبق ذلك فقط على وضع الترجمة باستخراج النص المستمر؛ وضع الاختيار السريع لمرة واحدة لن يتأثر). كل ما عليك فعله هو تفعيل خيار «عرض منطقة OCR دائمًا» في الواجهة — بعد تفعيله سيتم تذكّر هذا الإعداد وسيظل ساريًا عند تشغيل البرنامج في المرة التالية.
क्या आपको कभी OCR क्षेत्र ढूंढने में कठिनाई होती है? अब आप OCR क्षेत्र के चारों ओर हमेशा एक संकेत बॉक्स दिखा सकते हैं (यह केवल निरंतर टेक्स्ट निष्कर्षण अनुवाद मोड पर लागू होता है; एक-बार तेज़ चयन अनुवाद मोड प्रभावित नहीं होगा)। आपको बस इंटरफ़ेस में 'हमेशा OCR क्षेत्र दिखाएँ' को चेक करना है — एक बार चेक करने के बाद यह सेटिंग याद रखी जाएगी और अगली बार प्रोग्राम शुरू करने पर भी प्रभावी रहेगी।
உங்களுக்கு சில நேரங்களில் OCR பகுதியை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கிறதா? இப்போது OCR பகுதியின் சுற்றிலும் எப்போதும் ஒரு குறிப்பு பெட்டியை காட்சிப்படுத்தலாம் (இது தொடர்ச்சியான எழுத்து எடுக்கும் மொழிபெயர்ப்பு முறைக்கு மட்டுமே பொருந்தும்; ஒருமுறை வேக தேர்வு மொழிபெயர்ப்பு முறை பாதிக்கப்படாது). பயன்பாட்டின் இடைமுகத்தில் 'எப்போதும் OCR பகுதியை காட்சி' என்பதை செக் செய்யவும் — நீங்கள் செக் செய்தவுடன் இந்த அமைப்பு நினைவில் வைக்கப்படும் மற்றும் அடுத்த முறை செயலியை துவங்கும் போது அதேபோல் செயல்படும்.
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ OCR ਖੇਤਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ OCR ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਬਕਸਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸਟ ਨਿਕਾਸ-ਅਨੁਵਾਦ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚੋਣ ਅਨੁਵਾਦ ਮੋਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ)। ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਵਿੱਚ 'ਹਮੇਸ਼ਾਂ OCR ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਓ' ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ — ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।
Minsan ba nahihirapan kang hanapin ang OCR area? Ngayon, maaari mong palaging ipakita ang isang hint box sa paligid ng OCR area (nalalapat lamang ito sa continuous text extraction translation mode; ang one-time quick selection translation mode ay hindi maaapektuhan). I-check lamang ang 'Always show OCR area' sa interface — kapag na-check mo na, tatandaan ang setting at mananatiling aktibo sa susunod na pag-start ng programa.
Har du noen ganger problemer med å finne OCR-området? Nå kan du alltid vise en hintboks rundt OCR-området (dette gjelder kun for kontinuerlig tekstuttrekks-oversettelsesmodus; engangs raskt utvalgs-oversettelsesmodus påvirkes ikke). Huk av for «Vis alltid OCR-område» i grensesnittet — når du gjør det, blir innstillingen husket og vil være aktiv neste gang du starter programmet.
האם לפעמים קשה לך למצוא את אזור ה-OCR? כעת ניתן תמיד להציג תיבת רמז סביב אזור ה-OCR (זה חל רק על מצב התרגום של חילוץ טקסט רציף; מצב הבחירה המהירה חד-פעמי לא יושפע). פשוט סמן בממשק את האפשרות 'הצג תמיד את אזור ה-OCR' — ברגע שתסמן זאת, ההגדרה תישמר ותהיה בתוקף בהפעלה הבאה של התכנית.
Je, mara nyingine unapata shida kupata eneo la OCR? Sasa unaweza kila wakati kuonyesha kisanduku cha vidokezo karibu na eneo la OCR (hii inatumika tu kwa modi ya kutafsiri ya uchimbaji wa maandishi wa mfululizo; modi ya uteuzi wa haraka mara moja haitagundulika). Weka tu alama kwenye 'Daima onyesha eneo la OCR' katika kiolesura — ukibofya, mpangilio utahifadhiwa na utaendelea kuwa na ufanisi wakati utakapoanzisha programu tena.
آیا گاهی اوقات پیدا کردن ناحیه OCR برایتان مشکل است؟ اکنون میتوانید همیشه یک کادر راهنما در اطراف ناحیه OCR نمایش دهید (این فقط در حالت ترجمه با استخراج پیوسته متن اعمال میشود؛ حالت انتخاب سریع یکباره تحت تأثیر قرار نمیگیرد). کافی است در رابط گزینه «همیشه ناحیه OCR را نمایش بده» را علامت بزنید — پس از علامتزدن، این تنظیم ذخیره میشود و در اجرای بعدی برنامه نیز اعمال خواهد شد.
Et alguna vegada et costa trobar l'àrea OCR? Ara pots mostrar sempre un quadre d'ajuda al voltant de l'àrea OCR (això s'aplica només al mode de traducció per extracció contínua de text; el mode de selecció ràpida d'una sola vegada no es veu afectat). Només cal que marquis "Mostra sempre l'àrea OCR" a la interfície: un cop marcada, aquesta opció es recordarà i romandrà activa la propera vegada que s'iniciï el programa.
An mbíonn deacrachtaí agat uaireanta an limistéar OCR a aimsiú? Anois is féidir leat bosca leid a thaispeáint i gcónaí timpeall limistéar an OCR (níl sé i bhfeidhm ach ar mhodh aistriúcháin le haistriú leanúnach téacs; ní bheidh an mhodh roghnú tapa aon-uaire faoi tionchar). Ní gá ach 'Taispeáin an limistéar OCR i gcónaí' a mharcáil sa chomhéadan — nuair a mharcálfar é, coimeádfar an socrú agus beidh sé gníomhach an chéad uair eile a thosóidh tú an clár.
کیا آپ کو کبھی OCR ایریا تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے؟ اب آپ OCR ایریا کے اطراف ہمیشہ ایک ہنٹ باکس دکھا سکتے ہیں (یہ صرف مسلسل متن نکال کر ترجمہ کرنے والے موڈ پر لاگو ہوتا ہے؛ ایک بارہ تیز انتخابی ترجمہ موڈ متاثر نہیں ہوگا)۔ آپ کو صرف انٹرفیس میں 'ہمیشہ OCR ایریا دکھائیں' کو نشان زد کرنا ہے — ایک بار نشان زد کرنے کے بعد یہ سیٹنگ محفوظ ہوجائے گی اور اگلی بار پروگرام شروع کرنے پر بھی مؤثر رہے گی۔
Кээде сиз OCR аймагын таба албайсызбы? Эми сиз үзгүлтүксүз текстти чыгарып которуу режиминде гана (бир жолу ылдам тандап которуу режими таасирдүү болбойт) OCR аймагынын четинде дайыма чакырык кутучасын көрсөтө аласыз. Интерфейсте “Always show OCR area” опциясын белгилөөңүз керек. Белгилегенден кийин, бул орнотуу эсиңизде калат жана программа кайра ачылганда да иштетилип турат.
Ҳангоми дигар шумо наметавонед минтақаи OCR-ро пайдо кунед? Ҳоло имкон дорад, ки ҳамеша атрофи минтақаи OCR як қуттии ёдрас (hint box) намоиш дода шавад (ин танҳо барои режими тарҷума бо истихроҷи пайвастаи матн амал мекунад; режими якдафъа-интихоби зуд (quick selection) таъсир намепазирад). Шумо танҳо бояд дар интерфейс «Always show OCR area»-ро қайд кунед. Пас аз қайд кардан, ин танзимот дар хотир нигоҳ дошта мешавад ва ҳангоми оғоз кардани барнома бори дигар низ амалкунанда хоҳад буд.
Ba’zida OCR hududini topa olmaysizmi? Endi siz har doim continuous matnni ajratib olish tarjima rejimi uchun (one-time tez tanlov rejimi ta’sirlanmaydi) OCR hududi atrofida maslahat oynasini ko’rsatishingiz mumkin. Foydalanuvchi interfeysida “Always show OCR area” variantini belgilashingiz kifoya. Belgilagach, bu sozlama esda qoladi va keyingi ishga tushirishda ham amal qiladi.
Käwagt OCR sebitini tapyp bolmaýarmy? Indi diňe dowamly ýazgy alýan terjime usuly (continuous extraction translation mode) üçin OCR sebitiniň daşynda hemişelik görkezilýän nyşan gutusy görkezmek mümkinçiligi bar; bir gezeklik tiz saýlaw terjime usuly (one-time quick selection) täsirlenmeýär. Interfeýste “Always show OCR area” saýlawyny belläň. Bellinenden soň, bu sazlama ýatda saklanylýar we programma gaýtadan işledilende hem peýdalydyr.
သင်တစ်ခါတစ်လေ OCR အကွာအဝေးကို မတွေ့နိုင်ဘူးလား? အခုချိန်တွင် continuous OCR ဟာ text extraction translation မုတ်တုန်းအတွက်သာအသုံးပြုသော mode တွင်သာ OCR အကွာအဝေးပတ်လည်တွင် always hint box တစ်ခု ဖော်ပြနိုင်ပါပြီ; one-time quick selection translation mode ကို ထိခိုက်မထားပါဘူး။ သင် interface မှာ “Always show OCR area” ခလုတ်ကို စစ်ခြစ်ရုံဖြင့် ရပါပြီ။ သင်စစ်ခြစ်ပြီးနောက်၊ ဒီစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ချက်ကို မှတ်သားထားမည် ၊ နောက်တစ်ကြိမ် ဆော့ဖ်ဝဲ ပြန်ဖွင့်သောအခါ၌လည်း အသက်သွင်ပြဿနာမရှိပါ။
Kas teil on vahel tunne, et te ei leia enam OCR-i piirkonda? Nüüd saate alati kuvada OCR-piirkonna ümber vihjeraami (see kehtib ainult pideva teksti tõlkimise režiimis; ühekordne kiire valikutõlge ei ole mõjutatud). Teil tuleb lihtsalt märkida liideses valik „Kuva alati OCR-piirkond“. Kui te selle valiku aktiveerite, jääb see meelde ja kehtib ka järgmisel käivitamisel.
Vai jums dažkārt šķiet, ka vairs nevarat atrast OCR apgabalu? Tagad varat vienmēr parādīt norādes rāmi ap OCR apgabalu (tas attiecas tikai uz nepārtrauktas teksta tulkošanas režīmu; ātrās vienreizējās izvēles tulkošana netiek ietekmēta). Jums tikai jājāpazīmē interfeisā opcija “Vienmēr rādīt OCR apgabalu”. Kad to ieslēgsiet, iestatījums tiks saglabāts un būs aktīvs arī nākamajā palaišanas reizē.
Ar jums kartais atrodo, kad nebegalite rasti OCR srities? Dabar galite visada rodyti indikacinį rėmelį aplink OCR sritį (tai taikoma tik nuolatinio teksto vertimo režimui; vienkartinio greito pasirinkimo vertimo režimas išlieka nepakitęs). Tiesiog pažymėkite sąsajoje parinktį „Visada rodyti OCR sritį“. Įjungus šią parinktį, nustatymas bus įsimintas ir galios kitą kartą paleidus programą.
Дали понекогаш не можете да ја најдете OCR областа? Сега можете секогаш да прикажувате рамка за известување околу OCR областа (ова важи само за режимот на континуиран превод; режимот на еднократен брз избор не е засегнат). Едноставно означете ја опцијата „Секогаш прикажувај OCR областа“ во интерфејсот. Откако ќе ја изберете, поставката ќе биде запаметена и ќе остане активна и при следното стартување.
A ju ndodh ndonjëherë që nuk mund ta gjeni më zonën e OCR-it? Tani mund të shfaqni gjithmonë një kornizë treguese rreth zonës së OCR-it (kjo vlen vetëm për mënyrën e përkthimit të vazhdueshëm të tekstit; mënyra e përzgjedhjes së shpejtë nuk ndikohet). Thjesht zgjidhni opsionin “Shfaq gjithmonë zonën e OCR-it” në ndërfaqe. Pasi ta aktivizoni, ky cilësim do të ruhet dhe do të mbetet aktiv edhe herën tjetër që programi të hapet.
Batzuetan ezin duzu OCR eremua aurkitu? Orain beti erakutsi dezakezu OCR eremuaren inguruan iradokizun-koadro bat (hau soilik testuaren etengabeko itzulpen modurako da; hautapen azkar bakarreko itzulpena ez da eragiten). Interfazean "Erakutsi beti OCR eremua" aukera markatu besterik ez duzu behar. Aukera hau aktibatzen duzunean, ezarpena gordeko da eta hurrengo abioan ere indarrean egongo da.
Ị na-ahụla oge ụfọdụ na ị naghị achọta mpaghara OCR ọzọ? Ugbu a, ị nwere ike igosi igbe ntụnye anya gburugburu mpaghara OCR mgbe niile (nke a metụtara naanị ọnọdụ ntụgharị asụsụ na-aga n’ihu; ọnọdụ ntụgharị ngwa ngwa otu ugboro anaghị emetụta ya). Naanị họrọ nhọrọ “Gosi mpaghara OCR mgbe niile” n’ime interface. Ozugbo ị họrọ ya, a ga-echekwa nhọrọ ahụ ma bụrụkwa nke a ga-eji mgbe ọzọ emeghe omume ahụ.
